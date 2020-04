Gelsenkirchen: Bueraner Wirte machen auf ihre Not aufmerksam

Bueraner Gastronomen wollen gemeinsam auf die Probleme der Branche in Folge der Corona-Maßnahmen aufmerksam machen. Am Freitag, 24. April, beteiligen sie sich bei der bundesweiten Aktion "Stühle raus". In der Zeit von 11 bis 13 Uhr werden circa 15 Wirte dann die Stühle ihrer Lokale auf die Domplatte in Buer stellen.

"Stühle raus" ist eine Aktion des Hotel- und Gaststättenverbands Dehoga, um auf die leeren Gaststätten während der Corona-Krise hinzuweisen. Bereits seit dem 16. März sind alle Restaurants und Bars geschlossen, die Umsätze sind bei vielen Wirten auf null gefallen, weil nicht alle Abhol- und Lieferservices anbieten. Statt mit einer Kundgebung wollen Gastronomen mit dieser Mahnwache Politik und Gesellschaft für ihre schwere Lage sensibilisieren.

