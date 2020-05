Gelsenkirchen: Charleen kann auf Therapierad durchstarten

Gelsenkichen-Buer. 16-Jährige freut sich riesig über Gefährt, das mit Spendengeldern auch von WAZ-Lesern finanziert wurde. Familie will bald in die Eifel radeln.

Überraschungen gibt's ja immer mal. Dass sich aber Träume erfüllen, das weiß Charleen Hana, ist längst nicht garantiert. Und im Fall ihres neuen Therapierads fast ein Wunder: Denn die Anschaffungskosten von rund 10.000 Euro hätten ihre Eltern mit deren Minijobs niemals aufbringen können für ihre Tochter, die mit Trisomie 21 geboren wurde und nicht in der Lage ist, ein herkömmliches Zweirad zu fahren. Dank der großen Hilfsbereitschaft auch von WAZ-Lesern kann die 16-Jährige aber nun endlich durchstarten.

"Es ist einfach nur toll", sagt Charleen und strahlt übers ganze Gesicht. Den Fahrtwind in ihren langen blonden Haaren zu spüren, sich mit eigener Muskelkraft fortzubewegen: Das alles kennt die Bueranerin so noch nicht, genießt es dafür aber umso mehr. Schließlich hat sie lange davon geträumt, gemeinsam mit der Familie Radausflüge unternehmen zu können. "Das war ja so nie möglich. Sie musste immer mit Bus oder Bahn nachkommen oder zu Hause bleiben, weil wir ja kein Auto haben", so ihre Mutter Margitta, die im Internet auf das behindertengerechte Rad aufmerksam geworden war.

Gelsenkirchener Familie holte das Dreirad in Duisburg ab

Hannelore Schneider war es, ehrenamtliche Mitarbeiterin der Evangelischen Trinitatis-Kirchengemeinde Buer, die daraufhin private Flohmärkte sowie eine Sammelaktion initiierte, sich schließlich kurz vor Weihnachten an die Redaktion wandte mit der Bitte, einen Spendenaufruf zu veröffentlichen. Mit Erfolg: 14.350 Euro kamen durch WAZ-Leser, aus der Gemeinde, dem Lions-Club Gelsenkirchen sowie anderen Gruppen zusammen, so dass das rund 80 Kilogramm schwere Dreirad mit Elektro-Antrieb und zwei Sitzen noch im Januar bestellt werden konnte.

Anfang Mai war es dann soweit: Das Gefährt konnte abgeholt werden. "Wir haben es bis zum Duisburger Landschaftspark liefern lassen, um von dort aus nach Buer zurückzuradeln", berichtet Hannelore Schneider.

Charleen träumt von einer Radtour in die Eifel

Eindreiviertel Stunde brauchte das Quartett auf drei Rädern für die rund 23 Kilometer lange Strecke, "mit nur zwei kleineren Pausen", so Charleen. Dass es zwischendurch regnete, konnte ihr die Laune nicht verderben. Denn von dem gespendeten Geld hatte die Familie auch noch einen pink-karierten Helm und Regenkleidung gekauft. "Das restliche Geld haben wir in eine Versicherung, die Anmietung einer Garage und ein dickes Fahrradschloss investiert", so Hannelore Schneider.

Worauf sich Charleen nun am meisten freut? "Mit dem Rad zur Schule nach Beckhausen zu fahren. Und in die Eifel in den Urlaub, zum Zelten." Die Eltern Margitta und Holger sind sicher: "Das wird ein toller Sommer!"