Gelsenkirchen: DEVK Kaiser bietet Service an neuem Standort

Gelsenkirchen-Horst. Horster Versicherungsagentur berät nun an der Essener Straße 30 in einem deutlich größeren Büro. Dort ist Abstand wegen Corona kein Problem.

Eine Versicherung gegen das Corona-Virus, nein, die kann Astrid Kaiser, Leiterin der DEVK-Agentur in Horst, nicht anbieten. Aber sonst hat die 51-Jährige alle denkbaren Risiko-Absicherungen im Angebot – nun aber an einem anderen Standort. Der größeren Fläche wegen ist sie von der Essener Straße 25 nur einen Steinwurf weiter gezogen zur Hausnummer 30. Und: Selbst in Corona-Zeiten ist ihr Büro geöffnet.

Von 24 auf 140 Quadratmeter hat die Versicherungskauffrau ihre Agentur-Räume vergrößert, genügend Platz also für sie, ihre Tochter Melina (angehende Versicherungskauffrau) sowie Sekretärin Katja Haffke, um etwa in Sachen Kfz-, Reise-, Unfall-, Tier-, Hausrat- oder Haftpflichtversicherung zu beraten. Es ist sogar noch Platz für jemanden, der eine Ausbildung zur Versicherungs- und Finanzkauffrau oder -mann zum 1. August sucht.

Einzugsgebiet reicht von Horst über Essen-Karnap bis zur Feldmark

„Die größere Fläche war dringend nötig, denn bisher war es nicht immer einfach, den Datenschutz einzuhalten, etwa wenn es um Gehaltsfragen oder Krankheiten ging“, so Astrid Kaiser, die Kunden nicht nur aus Horst, sondern auch aus der Feldmark, Gladbeck und Essen-Karnap betreut.

Von Nutzen ist die große Fläche auch in der Coronakrise: „Es fällt nun viel leichter, die Abstandsregeln einzuhalten.“ Wer nicht persönlich vorbeikommen mag, kann sich per Video, Email, am Telefon oder über soziale Netzwerke beraten lassen. „Junge Leute, für die wir besondere Angebote haben, probieren das derzeit gerne aus.“