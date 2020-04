Gelsenkirchen: Diese Bäckereien haben Ostern geöffnet

Gelsenkirchen. Bäckereien dürfen auch an den Osterfeiertagen öffnen. Wo es in Gelsenkirchen frisches Gebäck zum Fest gibt und welche Corona-Regeln gelten.

Das Osterfest muss in diesem Jahr wegen der Covid-19-Pandemie in deutlich kleinerem Kreis gefeiert werden, als in vielen Familien üblich. Auf frische Backwaren müssen Gelsenkirchener an den Feiertagen trotzdem nicht verzichten: Bäckereien dürfen an Karfreitag und Ostersonntag öffnen, nur am Ostermontag bleiben die meisten Geschäfte zu. Kunden müssen sich allerdings auf einige Sicherheitsmaßnahmen einstellen.

Die Filialen von Kamps, die über Ostern öffnen (Öffnungszeiten variieren, Hinweise an Ladentür beachten), bieten zusätzlich zum normalen Sortiment viele besondere Osterleckereien an. Um lange Schlangen zu vermeiden, sind Kunden angehalten, vorher telefonisch zu bestellen. Außerdem weist das Unternehmen darauf hin, dass Sicherheitsabstände zwischen Kunden eingehalten werden müssen und bittet darum, wenn möglich bargeldlos zu bezahlen. Die Sitzplätze und Café-Bereiche müssen in diesem Jahr, wie in allen Bäckereien, geschlossen bleiben.

Malzers bietet Lieferservice an

Die Filalen von Malzers, die sonst sonntags öffnen, verkaufen Karfreitag und Ostersonntag von 7.30 bis 12 Uhr Backwaren. Auch Malzers-Kunden werden dieses Jahr gebeten, für die Ostertage vorzubestellen. Ein entsprechendes Formular gibt es im Internet unter www.malzers.de. Die Bestellungen können dann innerhalb der Öffnungszeiten an einer eigene Ausgabestelle in der Bäckerei abgeholt werden. An Werktagen bietet das Unternehmen in Gelsenkirchen in der Corona-Krise darüber hinaus einen Lieferdienst an.

Dieses Angebot macht auch die Bäckerei Zipper. Menschen in quarantäne können unter 0209/9775929 Bestellungen abgeben. Über Ostern sind die Filialen des Betriebs an allen Tagen, auch an Ostermontag, geöffnet (Ausnahme: Cranger Str. 313). Die Öffnungszeiten variieren und können auf der Webseite baeckerei-zipper.de nachgelesen werden. Spickermann öffnet in diesem Jahr ebenfalls an allen Feiertagen und unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln.

Sonntags-Filialen sind meist an Ostern geöffnet

Keine Angaben zu Osteröffnungszeiten und Corona-Schutzmaßnahmen möchte hingegen Gatenbröcker auf Nachfrage der Redaktion machen. In den meisten Fällen gilt aber: Bäckereien, die sonntags geöffnet haben, bieten meist auch an Ostern frische Ware an, auch in der Corona-Krise.

Weitere Nachrichten aus Gelsenkirchen finden Sie hier.

Die Lokalredaktion Gelsenkirchen ist auch bei Facebook.