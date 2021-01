Die Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde in Gelsenkirchen, Judith Neuwad-Tasbach, erklärt, warum es so schwer ist, auf eine gemeinsame Gedenkfeier zu verzichten. Und warum die Thora es nicht anders zulässt.

Holocaust-Gedenktag Gelsenkirchen: Digitales Gedenken, weil die Thora es so will

Gelsenkirchen Die jüdische Gemeinde Gelsenkirchen lädt diesmal digital zum Holocaust-Gedenken. In Moses Geboten steht die Gesundheit aller ganz oben.

Es ist eine sehr schwere Abwägung für die Vorsitzende der jüdischen Gemeinde in Gelsenkirchen, Judith Neuwald-Tasbach, und den Rabbiner der Gemeinde, Chaim Kornblum. Das gemeinsame Gebet und auch das Wachhalten der Erinnerung an die Gräueltaten gegenüber Juden in der Nazizeit zählen zu den wichtigsten Dingen in beider Leben. Doch Wahrung der Gesundheit aller steht in den fünf Büchern Moses, der Thora, ganz oben. Und so wird in diesem Jahr der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz und der Millionen Opfer des Holocaust in Gelsenkirchen nur digital gedacht.

Rabbiner singt das Trauergebet online

Statt großer Feier mit Musik, gemeinsamem Gebet, Singen und verschiedensten Gästen aus der Stadt und Vertretern verschiedener Religionen wird der Rabbi das anrührende Trauergebet El Male Rachamim daher nur über die Homepage der Gemeinde und der Stadt vorbeten, mit Übersetzung. Oberbürgermeisterin Karin Welge stellt ihre Rede zum Gedenken und Mahnen ebenfalls als Video auf der Seite der Gemeinde sowie der Stadt zur Verfügung.

Verbale Missachtung vergiftet die ganze Gesellschaft

"Schön wäre, wenn auch die Schulen trotz dieser auch für sie so schweren Zeit das Thema jetzt auf die Tagesordnung nähmen, Projekte, Beiträge darüber planten", wünscht sich Neuwald-Tasbach. Die daran, was aus Vorurteilen und verbaler Missachtung entstehen kann, wie nachhaltig sich Hass verbreitet und die ganze Gesellschaft vergiftet, müsse gerade in dieser Zeit aufrecht erhalten werden, mahnt die 61-Jährige.

Erschreckendes Beispiel USA

"Aus Worten werden Taten, das haben wir gerade erst in den USA gesehen. In dem Land, dem wir so viel zu verdanken haben. Das hätte ich mir nie vorstellen können, dass dort so etwas geschehen könnte wie der Angriff auf die Demokratie. Um so wichtiger ist es, dass hier bei uns alle mithelfen, dem Hass entgegenzuarbeiten", betont Neuwald-Tasbach.

Unkenntnis und Distanz fördern Vorurteile

Ein wichtiger Baustein dafür seien die vielen Besucher, die normalerweise empfängt, die Schulprojekte, die gemeinsamen Feste, die Gedenk- und Informationsveranstaltungen und die Führungen. All das kann derzeit nicht stattfinden, die Distanz, die Unkenntnis und damit die Vorurteile wachsen.

Die Suche nach dem Sündenbock gibt es noch immer

"Je schlechter es den Menschen geht, gerade in Pandemiezeiten, desto eher suchen sie einen Sündenbock. Und das Unbekannte schürt Verschwörungstheorien, immer", weiß sie aus bitterer Erfahrung. Weshalb die Gemeinde stets am gegenseitigen Kennenlernen arbeite, auf Gemeinsamkeit in der ganzen Gesellschaft hinarbeite. Und die Erinnerung wachhalte, "denn Auschwitz ist für die Opfer nie vorbei. Und es leben noch immer Täter und Opfer." Die Zahl der lebenden Zeitzeugen jedoch wird immer kleiner; die Überzeugungskraft der "Zweitzeugen", also der Nachkommen, ist für Unbeteiligte jedoch oft weniger überzeugend, weniger intensiv.

Schülerprojekt wegen Pandemie abgebrochen

"Wir hatten ein wunderbares Projekt gestartet, bei dem Schüler der Gesamtschulen Horst und Ückendorf, der jüdischen Gemeinde und Jugendliche der evangelischen Emmaus-Gemeinde sich mit "Rosa und Nelly" befassten, zwei ungarischen Zwangsarbeiterinnen, die hier in Gelsenkirchen arbeiten mussten. Nelly war meine leider verstorbene Mutter. Rosa lebt noch, in Antwerpen. Wir haben sie dort besucht mit den Schülern. Als Rosa schilderte, dass sie erst 14 Jahre war, als sie für die Zwangsarbeit den Eltern entrissen wurde, waren die gleichaltrigen Schüler völlig schockiert. Leider konnten wir dieses Projekt wegen der Pandemie nicht zu Ende bringen," erzählt die engagierte Vorsitzende.

Am 27. Januar 1942 wurden 350 Gelsenkirchener Juden deportiert

Der 27. Januar ist für Gelsenkirchen ein doppelter Gedenktag. 1945 wurde Auschwitz befreit, 1942 waren 350 Juden aus Gelsenkirchen ins Ghetto nach Riga deportiert worden. Für Judith Neuwald-Tasbach sind diese Tage besonders schwer. Ihr Vater Kurt Neuwald starb vor 20 Jahren, am 6. Februar. Kurt Neuwald war es, der trotz allem, was Gelsenkirchener Nationalsozialisten ihm und seiner Familie angetan hatten, in seine alte Heimatstadt zurückkehrte und hier eine neue jüdische Gemeinde aufbaute. "Unter den Eltern oder Großeltern meiner Kindergartenfreunde waren mit Sicherheit auch Täter, Menschen, die meinen Vater bedrängt, vielleicht auch beraubt oder einfach zugesehen hatten. Doch das hat er nie gezeigt, alle waren bei uns immer willkommen. Auch davor habe ich sehr große Hochachtung."

Spurensuche per App in Ückendorf

Neben dem Gedenken an die Opfer der NS-Zeit in der jüdischen Gemeinde haben auch die Ückendorfer Falken gemeinsam mit dem Jugendzentrum Spunk einen Weg der Erinnerung und der Anteilnahme erarbeitet: sie haben ein "Actionbound" eingerichtet, mit dem Interessierte in Ückendorf mit dem Smartphone oder Tablet auf Spurensuche gehen können. Die Actionbound-App gibt es kostenlos im Appstore.

Lichter gegen Dunkelheit erhellen Dokumentationsstätte

Seitens der Stadt werden an dem Tag von 17 bis 19 Uhr die Ausstellungsräume in der ersten Etage der Dokumentationsstätte , in der Cranger Straße 323 farbig erleuchtet, als Teil der bundesweiten Initiative #LichterGegenDunkelheit.

Auf der Homepage der Stadt Gelsenkirchen wird zudem das digitale „ für die in Gelsenkirchen in den Jahren 1933 bis 1945 verfolgten Jüdinnen und Juden“ um Biografisches erweitert. Dabei wird auf das Schicksal der einzelnen Menschen eingegangen, das hinter den nackten Zahlen steht. Aktuell gibt es in der Gelsenkirchener Datenbank 2.136 Eintragungen von Verfolgten.

