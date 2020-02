Einbrecher sind in Gelsenkirchen in mehrere Häuser eingebrochen (Symbolbild).

Gelsenkirchen. Gleich mehrfach brachen Unbekannte am Freitag in Gelsenkirchen in Häuser, Wohnungen und Container ein. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gelsenkirchen: Einbrecher stehlen Werkzeuge von Baustelle

Einbrecher schlugen am Freitag, 31. Januar, im Gelsenkirchener Stadtgebiet gleich mehrfach zu. Die Polizei sucht nach mehreren Einbrüchen nach Zeugen.

Ein Duo brach am Abend mehrere Baucontainer auf und entwendete von der Baustelle an der Straße Am Bugapark diverses Werkzeug. Gegen 23.30 Uhr bemerkten Zeugen, dass sich zwei unbekannte Männer in dem Rohbau des Einfamilienhauses befanden und sich verdächtig verhielten. Die Zeugen alarmierten die Polizei.

Die Ermittler stellten ein Auto sicher

Als die Beamten am Tatort eintrafen, flüchteten die beiden zu Fuß in Richtung Nordsternpark. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ. Das Fahrzeug, mit dem die Unbekannten zuvor unterwegs waren, stellte die Polizei sicher. Die Flüchtigen hatten alle drei Baucontainer auf der Baustelle und einen Raum in dem Rohbau aufgebrochen und Werkzeug entwendet.

Das Duo wird wie folgt beschrieben: Beide Männer sind circa 180 Zentimeter groß mit normaler Statur. Zur Tatzeit waren sie dunkel gekleidet und trugen Kapuzenpullover.

Fenster aufgehebelt und Zimmer durchsucht

Bereits am Freitagmorgen zwischen 7.30 und 10.20 Uhr hatten waren Einbrecher in ein Mehrfamilienhaus an der Schöffenstraße in Beckhausen eingebrochen. Über den Hausflur verschafften sie sich Zugang zu einer Wohnung und durchsuchten mehrere Räume, ehe sie unerkannt flüchten konnten.

In der Zeit von 17.10 bis 0.30 Uhr schlugen in der Altstadt erneut Täter zu. Dieses Mal hebelten sie ein Fenster eines Mehrfamilienhauses an der Schultestraße auf und durchsuchten ein Zimmer, bevor sie flüchteten.

Hinweise nimmt die Polizei in allen Fällen unter den Rufnummern 0209 365-8240 (Kriminalwache) und -8110 entgegen.