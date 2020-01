Gelsenkirchen: Einbruch und Diebstahl bei Kleingartenverein

Gelsenkirchen-Hassel. Erneut haben Einbrecher Lauben eines Gelsenkirchener Kleingartenvereins aufgebrochen. Dieses Mal traf es eine Anlage im Norden der Stadt.

Elektrogeräte, Spirituosen und Mischpult gestohlen

Bislang unbekannte Täter sind in der Zeit von Dienstag, 28. Januar 2020, 19 Uhr, bis Mittwoch, 29. Januar, 8.50 Uhr, in elf Gartenlauben und das Vereinsheim eines Kleingartenvereins an der Marler Straße in Hassel eingebrochen. Dabei entwendeten sie unter anderem Elektrogeräte, ein Mischpult und Spirituosen. Zudem wurden die Lauben durch die Einbrüche beschädigt. Im November und Dezember 2019 und im Januar 2020 hat es bereits frühere Einbrüche in Gartenlauben gegeben.

Polizei bittet um Zeugenhinweise

Die Polizei sucht Zeugen, die in dem Zeitraum verdächtige Personen beobachtet haben oder Angaben zu dem oder den Tätern machen können. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 21 unter der Rufnummer 0209 365 8110 oder an die Kriminalwache unter 0209 365 8240.