Gelsenkirchen-Horst. Die Polizei Gelsenkirchen sucht einen Taschendieb und EC-Kartenbetrüger, der im Sommer 2019 in Buer Geld erbeutet hat. Wer kann Hinweise geben?

Gelsenkirchen: Fahndung nach Dieb und EC-Kartenbetrüger

Mit Fahndungsfotos aus einer Überwachungskamera sucht die Polizei Gelsenkirchen einen tatverdächtigen Taschendieb und EC-Kartenbetrüger.

Der Unbekannte steht im Verdacht, am 26. Juli 2019, zwischen 13 und 13.45 Uhr einem 80-Jährigen in einem Supermarkt an der Essener Straße in Gelsenkirchen-Horst eine Geldbörse gestohlen zu haben. Mit der erbeuteten EC-Karte hob der Verdächtige kurze Zeit später an einem Geldautomaten einer Bank in Buer Bargeld ab.

EC-Kartenraub in Gelsenkirchen: So wird der Gesuchte beschrieben

Da sonstige Ermittlungsansätze ausgeschöpft sind, hat das Amtsgericht Essen nun die Veröffentlichung der Bilder genehmigt. Wer Hinweise zu dem gesuchten Mann geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Gelsenkirchen unter 0209 365-8110 oder -8240 zu melden.

Der Gesuchte ist etwa 40 bis 50 Jahre alt, schlank und hat dunkelblondes Haar. Zur Tatzeit trug er ein schwarzes T-Shirt, eine rote Bauarbeiterhose und dunkle Schuhe. Fotos des Unbekannten finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW unter folgendem Link: http://url.nrw/4wg

