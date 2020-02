Gelsenkirchen-Erle. Die Gelsenkirchener Polizei musste vor dem Spiel des FC Schalke 04 gegen Herta BSC Berlin mehrfach eingreifen. Unter anderem wegen Pyrotechnik.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gelsenkirchen: Fans zünden Pyrotechnik bei Schalke-Spiel

Die Polizei musste im Rahmen des DFB-Pokalspiels des FC Schalke 04 gegen Herta BSC Berlin in der Veltins-Arena am Dienstag, 4. Februar, mehrfach eingreifen. Während der Anreise- und Vorspielphase mussten Polizisten insgesamt drei Strafverfahren einleiten. In zwei Fällen fanden Beamte Betäubungsmittel auf und stellten sie sicher. Zudem wurde ein Handydiebstahl angezeigt.

Darüber hinaus ahndeten die Ordnungshüter eine Ordnungswidrigkeit, nachdem ein Fan auf dem Weg zum Stadion Pyrotechnik gezündet hatte. Mit Spielbeginn entzündeten weitere Fans in der Nordkurve und im Gästeblock Pyrotechnik. Die Gelsenkirchener Polizei schrieb entsprechende Strafanzeigen. Personen kamen nicht zu Schaden.