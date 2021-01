Gelsenkirchen: Festnahmen nach Schlägerei und Fahrerflucht

Die Polizei Gelsenkirchen erlebte am Montagabend einen Doppeleinsatz in Bismarck.

Gelsenkirchen-Bismarck. Zu einer Schlägerei in Gelsenkirchen-Bismarck gerufen, erlebte die Polizei am Montagabend gleich einen weiteren Einsatz – Festnahmen inklusive.

Zu einer Schlägerei an der Consolstraße in Gelsenkirchen-Bismarck eilte die Polizei am Montagabend gegen 20.40 Uhr – und wurde gleich in den nächsten Einsatz verwickelt, als ein Fahrzeug einen Mann anfuhr und flüchtete. Die Bilanz: ein Verletzter und drei Festnahmen.

Von mehreren Zeugen zur Consolstraße gerufen, nahmen die Beamten vor Ort den Sachverhalt der Auseinandersetzung mit mehreren Personen auf, bevor eine weitere Meldung der Leitstelle einging: Auf einem Parkplatz in der gleichen Straße sei ein Mann von einem Auto angefahren worden, meldeten Zeugen.

Die Beamten hätten den gesuchten Wagen in der Nähe anhalten können, berichtete die Polizei. Die drei Insassen, eine Frau sowie zwei Männer, seien vorläufig festgenommen und in Gewahrsam gebracht worden.

Ermittlungen der Polizei Gelsenkirchen dauern an

Der Verletzte kam zur stationären Behandlung ins Krankenhaus, die Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft zu den Hintergründen dauern an. (red)