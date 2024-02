Gelsenkirchen: Feuerwehr löscht Brand in Schlafzimmer

Von außen sichert die Drehleiter den Innenangriff in der Brandwohnung im 2. Obergeschoss des Wohnhauses an der Hauptstraße in GE-Altstadt

Gelsenkirchen. Die Feuerwehr Gelsenkirchen hat am Mittwochnachmittag bei einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus wohl Schlimmeres verhindert.

Die Feuerwehr Gelsenkirchen hat am Mittwochnachmittag bei einem Wohnungsbrand in Gelsenkirchen wohl Schlimmeres verhindert: Gegen 13.30 Uhr wurden die Einsatzkräfte zu einem Brand an der Hauptstraße in der Altstadt gerufen, da Rauch aus den Fenstern drang.

Das Treppenhaus war bereits leicht verraucht als die Feuerwehr eintraf. Schnell wurde die Brandursache im Schlafzimmer einer Wohnung im zweiten Obergeschoss ausgemacht. Der Feuerwehrtrupp hatte das Feuer gelöscht. In der Wohnung befanden sich trotz anderslautender Vermutungen keine Personen.

Die Feuerwehr kontrollierte zudem die darüber liegende Wohnung, in der sich der Rauch ebenfalls stark ausgebreitet hatte. Die Brandursache ist noch unklar und soll nun durch die Polizei ermittelt werden.

