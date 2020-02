Gelsenkirchen: Feuerwehr rückt zu einem Kellerbrand aus

Gelsenkirchen-Bulmke-Hüllen. Alarm für die Gelsenkirchener Feuerwehr. Die Retter wurden am Donnerstag zu einem Kellerbrand im Stadtteil Bulmke-Hüllen gerufen.

Die Gelsenkirchener Feuerwehr ist am Donnerstag, 20. Februar, zu einem Brand in Bulmke-Hüllen geeilt. In dem Notruf hieß es, in einem Keller sei ein Feuer ausgebrochen.

Acht Menschen retteten sich in Freie

Der Alarm erreichte die Retter am Donnerstag um 11.10 Uhr, worauf elf Fahrzeuge und 25 Einsatzkräfte der Wachen Altstadt, Heßler und Buer zur Florastraße in Bulmke-Hüllen ausrückten. Als die Feuerwehr eintraf, hatten sich bereits acht Bewohner des Mehrfamilienhauses selbstständig ins Freie gerettet. Verletzt wurde niemand, auch musste niemand ärztlich behandelt werden.

Die Feuerwehr hat den Brand im Kellerbereich des Gebäudes schnell unter Kontrolle bekommen, wie der Brand entstanden ist, muss nach Angaben der Feuerwehr noch ermittelt werden.https://www.facebook.com/WAZGelsenkirchen/