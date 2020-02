Gelsenkirchen fiebert Opern-Premiere am Samstag entgegen

Gelsenkirchen. Verdi-Oper „Die Macht des Schicksals“ will bei Gelsenkirchener Premiere am Samstag das Publikum mit einer aufgelösten Aktstruktur überraschen.

Für Verdi-Puristen könnte es ein schicksalhafter Schock werden: Wenn am Samstag, 22. Februar, im Musiktheater im Revier des italienischen Großmeisters Oper „Die Macht des Schicksals“ Premiere feiert, dann wird die sehr eigene Sicht des Intendanten und Regisseurs Michael Schulz auf der Bühne für Überraschungen sorgen. Schulz verspricht ein ganz neues Verdi-Erlebnis: mit der Auflösung der klassischen Aktstruktur und mit zusätzlich eingeflochtenen Werken eines anderen Komponisten. Skandal? Schulz winkt ab.

„Im Gegenteil“, meint der Theatermacher. „Das dramaturgisch komplizierte Stück haben wir in unserer Fassung so zusammengestellt, dass es leichter verständlich ist. Wir werden nicht stören, sondern schärfen.“ Wenn Zuhörer zum Beispiel mitten in der Verdi-Oper meinen, einen Chor gar nicht zu kennen, könnte es tatsächlich einer von Claudio Monteverdi (1567-1643) sein.

Verdi ordnete seine Oper sogar nach der Uraufführung noch einmal neu

Giuseppe Verdi (1813-1901) selbst arbeitete zehn Jahre lang immer wieder an der Oper „La forza del destino“ und ordnete sie sogar nach der Uraufführung 1862 in St. Petersburg neu, um eine verständliche Erzählweise des opulenten Stoffes zu erzeugen. Im Musiktheater wird die so genannte Mailänder Fassung erklingen.

„Die Macht des Schicksals“, ist sich Dramaturg Stephan Steinmetz sicher, griff schon seit über 35 Jahren nicht mehr nach Gelsenkirchen. Michael Schulz sagt: „Verdi zu inszenieren, ist immer toll, immer anspruchsvoll. Verdi ist Theater.“ Außerdem sei das MiR derzeit das einzige Haus in NRW, das dieses Werk auf die Bühne bringe.

Ein Drama zwischen Himmel und Hölle

Freuen sich auf die Premiere von „Die Macht des Schicksals“: (v. l.) Renée Listerdal (Kostüme), Dirk Becker (Bühne), Dirigent Giuliano Betta und Regisseur Michael Schulz. Foto: Musiktheater im Revier

Ein Drama zwischen Himmel und Hölle, zwischen Wohnzimmer, Kloster und Schlachtfeld, das sich um bis heute relevante Themen dreht: um Familie, um Kirche und um Krieg. Die Handlung in Kürze: Die Familie lehnt die Liebe zwischen Don Alvaro und Leonora ab, weil beide unterschiedlichen gesellschaftlichen Schichten und Kulturen entstammen. Der spanischen Adelsfamilie gilt der Südamerikaner Don Alvaro als Fremder. Die Liebenden fliehen schließlich, doch Leonoras Vater erwischt sie und wird dabei aus Versehen erschossen. Leonoras Bruder Don Carlo sinnt auf Rache, kämpft mit unerbittlichem Hass um die Familienehre, eine lebenslange Flucht beginnt.

In der Gelsenkirchener Neuproduktion richtet der Regisseur den Fokus verstärkt auf die Protagonisten. „Es gibt bei Verdi drei große Blöcke, in denen jeweils eine der Figuren im Mittelpunkt steht.“ Ziel seiner Inszenierung sei es, dass sich die Handelnden immer wieder begegnen.

Transparenter Vorhang ermöglicht unterschiedliche Spielebenen

Bühnenbildner Dirk Becker schuf dafür einen sehr reduzierten, strengen, zeitlosen Raum, der wie eine Versuchsanordnung wirkt. Ein Tisch, ein paar Stühle, eine Lampe, nicht viel mehr. Ein transparenter Vorhang teilt die Bühne, ermöglicht so unterschiedliche Spielebenen.

Im Hintergrund steht eine Art Theatertribüne, der „Zuschauern“ Raum gibt, dem groß besetzten Opernchor zum Beispiel oder der Statisterie. Renée Listerdals Kostüme zeichnet eine „überhöhte Künstlichkeit des Alltags“ aus. Die Funktion der jeweiligen Protagonisten sei aber an der Kleidung ablesbar: „Ein Mönch sieht aus wie ein Mönch.“

Giuliano Betta wird im Graben die Neue Philharmonie Westfalen dirigieren. Er nennt Verdis Werk „ein Monsterstück“: „Dafür brauchen die Musiker sehr viel Energie.“ In dieser Komposition sei einfach alles drin, auch so mancher Ohrwurm – der nicht immer an erwartbarer Stelle erklingt. Die bekannte Ouvertüre zum Beispiel wird nicht gleich zu Beginn dieser Verdi-Produktion erklingen.

Eine überraschende Sicht eben. Puristen und Neuentdecker dürfen sicherlich gleichermaßen gespannt sein.