Gelsenkirchen: Flohmarkt-Stände überprüft, einer geschlossen

Gelsenkirchen-Erle. Die Stadt Gelsenkirchen hat auf dem Trödelmarkt an der Veltins-Arena 60 Stände überprüft und dann einen geschlossen. Was alles beanstandet wurde.

Der Flohmarkt an der Veltins-Arena sorgt immer wieder für Schlagzeilen und Diskussionsstoff. Am vergangenen Samstag, 8. Februar, war die Stadt Gelsenkirchen (genauer gesagt: das Referat Öffentliche Sicherheit und Ordnung) mal wieder am Ort des Geschehens unterwegs und hat nach eigenen Angaben in der Zeit von 8 bis 10 Uhr Händler auf dem Flohmarkt an der Willy-Brandt-Allee kontrolliert.

Stadt Gelsenkirchen überprüfte 60 Stände

Bei diesen Händlerkontrollen wurden den Angaben zufolge insgesamt 60 Stände überprüft. Ein Stand wurde geschlossen und drei Verwarnungsgelder wegen gewerberechtlicher Verstöße erhoben.

Aufgrund fehlender Preisauszeichnung und fehlender Reisegewerbekarte wurde zudem ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen einen Händler eingeleitet.

Parallel zu den Gewerbekontrollen erfolgten Verkehrskontrollen der Polizei Gelsenkirchen im Umfeld des Trödelmarktes.