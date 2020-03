Gelsenkirchen: Frau unter Drogen ohne Führerschein erwischt

Unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein war eine 33-Jährige unterwegs, die die Gelsenkirchener Polizei in Rotthausen stellte.

Ein Verfahren wegen gleich mehrerer Straftaten ist am frühen Samstagmorgen, 28. März, gegen eine 33-jährige Bochumerin eingeleitet worden. Polizeibeamten war gegen 4.40 Uhr auf der Achternbergstraße in Gelsenkirchen-Rotthausen ein Fahrzeug mit gestohlenen Kennzeichen aufgefallen. Die Bochumerin hatte den Wagen dort abgestellt, um an einem Kiosk Zigaretten zu kaufen.

Wem das Auto gehört, ist unklar

Im Gespräch mit den Beamten gab sie später zu, regelmäßig Drogen zu konsumieren und auch keinen gültigen Führerschein zu haben. Die Beamten stellten bei ihr zudem Betäubungsmittel sicher. Ein Drogenvortest fiel positiv aus, auf der Wache wurde der Frau daraufhin eine Blutprobe entnommen.

Da nicht eindeutig geklärt werden konnte, ob das Auto tatsächlich der 33-Jährigen gehört, wurden neben den gestohlenen Kennzeichen auch das Fahrzeug und die Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Ermittelt wird nun wegen des Verdachts des Diebstahls, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinwirkung, des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungs-, Kraftfahrzeugsteuer- und Betäubungsmittelgesetz sowie wegen Kennzeichenmissbrauchs.

