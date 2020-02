Gelsenkirchen: Gebühren für Girokonten steigen ab April

Die Kontoführung wird teurer, bei fast allen Geldinstituten in Gelsenkirchen. Stichtag wird bei der Sparkasse Gelsenkirchen, der Volksbank Ruhr-Mitte und auch der Sparda-Bank der 1. April sein. Die entsprechenden Kundeninformationen sind zum Teil per Post unterwegs, online sind sie bereits einsehbar, Sparkassenkunden können es auf den Kontoauszügen und im elektronischen Postfach sehen.

Die Kontoführungs-Grundgebühr erhöht sich bei der Sparkasse, dem Institut mit den meisten Privatkunden in Gelsenkirchen, je nach Girokonto-Modell um 55 Cent bis zu einem Euro auf drei Euro (Online-Konto), 5,50 Euro (online und Filiale) oder 8,95 Euro (mit Extras).

Commerzbank: Keine Gebührenanhebung geplant

Die Volksbank wird ab April auf nur noch drei Privat-Girokontenmodelle umstellen. Die Kontoführungsgebühr für reine Online-Kunden steigt hier von 2,99 auf 4,49 Euro. Das Klassik-Modell (Grundkosten 3,99 Euro) mit Extragebühren für jede Überweisung wird abgeschafft. Das Komfort-Konto steigt im Grundpreis von 7,49 Euro auf 8,99 Euro, das Premium-Modell (niedrige Dispo-Zinsen) von 12,99 auf 14,99 Euro.

Kostenfreie Konten gab es bislang fürs Online-Konto ohnehin nur noch bei der Sparda-Bank und der Commerzbank. Bei letzterer bleibt es dabei, bei der Sparda-Bank gilt das nur, wenn Gehalt oder Rente auf dem Konto eingeht, ansonsten werden ab April drei Euro fällig, bisher sind es 2,50 Euro. Beim Sparda-Giroflex liegt die Basisgebühr ab April bei sechs Euro, bisher 2,50 Euro.

Volksbank nennt vor allem Fremdkosten durch erhöhte Sicherheitsstandards als Grund

Peter Bottermann, Vorstand der Volksbank Ruhr Mitte, nennt gestiegene Fremdkosten als Hauptgrund für die Gebührenanhebung. Foto: Olaf Ziegler / Funke Foto Services GmbH

Als Grund nennen die Institute allerdings nicht einmal ausschließlich die Negativzinsen, die sie selbst für Kundeneinlagen zahlen müssen. „Wir hatten zuletzt im Jahr 2012 die letzte größere Anhebung der Gebühren. Dabei sind unterdessen aber die Fremdkosten deutlich gestiegen. Die erhöhten Sicherheitsstandards, die Kosten für die Abwehrstrategien gegen mögliche Hackerangriffe, all das müssen wir bezahlen. Die Rechenzentren geben ihre Kosten an uns weiter“, erläutert Peter Bottermann, Vorstand der Volksbank Ruhr Mitte, den Hintergrund. Der Marktvergleich zeige aber, dass die Volksbank bei den Kosten unter Berücksichtigung der Nebenkosten im Mittelfeld liege. „Gebührenfreie Konten gibt es ja kaum noch. Die Commerzbank als staatlich subventionierte Bank ist da ja in einer besonderen Situation, die uns schon Bauchweh bereitet. Selbst die Postbank erhebt ja jetzt Gebühren“, ergänzt Bottermann.

Sparkasse verweist auf erweitertes Leistungsangebot und innovative Investitionen

Mobiles Bezahlen in vielen Varianten: Auch das trägt zur Erhöhung der Sicherheitsanforderungen bei. Foto: Fabian Sommer / dpa

Auch der Sparkassen-Vorstandsvorsitzende Bernhard Lukas verweist auf höhere eigene Ausgaben: „Steigende Aufwendungen für höchste IT-Sicherheit, innovative Investitionen und erhöhte Anforderungen an den elektronischen Zahlungsverkehr – Stichwort PSD2 – machen diesen Schritt notwendig.“ Zudem habe man in den letzten Jahren das Leistungsangebot für Kunden erheblich erweitert, auch mit dem Mehrwertprogramm, das Sparkassenkunden Rabatte bei über 100 Partnern, vor Friseur bis zum Musiktheater, gewähre. Zudem biete man modernste Lösungen vom mobilen Bezahlen mit Apple Pay oder Android-Smarthone, den elektronischen Safe für vertrauliche Dokumente und mehr, zudem halte die Sparkasse 23 Filialen im Stadtgebiet vor: „Qualität hat immer ihren Preis. Mit unseren Preisen liegen wir in einem fairen Bereich“, so Lukas.

Kostenfrei bleiben die Girokonten indes weiterhin für Kinder, Schüler, Studenten und Auszubildende. Bei den Geschäftskunden bewegen sich die Kontogebührenerhöhungen in einer vergleichbaren Größenordnung.

