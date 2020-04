Gelsenkirchen: Geld aus Bezirksforen fließt trotz Corona

Gelsenkirchen. Bei den Gelsenkirchener Bezirskforen haben Bürger Geld für Projekte verteilt. Zuschüsse werden in diesen Tagen ausgezahlt - trotz Corona-Krise.

In diesen Tagen beginnt die Stadt Gelsenkirchen trotz Corona-Krise mit der Auszahlung der Förderungen aus dem Bezirksforum 2019. Alle Ideengeber, die im vergangenen Herbst mit ihren Vorschlägen zum Zuge gekommen sind, können sich über Zuschüsse in Höhe von 300 bis 5000 Euro für ganz unterschiedliche Initiativen und Vereine freuen. Im Herbst soll es eine neue Runde geben.

Die Zuschüsse in Zeiten von Corona nicht auszuzahlen, steht für Stadtkämmerin Karin Welge nicht zur Debatte: "Auch, wenn wir die finanziellen Folgen der Pandemie für den städtischen Haushalt noch nicht absehen können, ist es für uns selbstverständlich, die im letzten Jahr gemachten Zusagen auch einzuhalten. Gerade in diesen schwierigen Zeiten, in denen das soziale Leben pausieren muss, möchten wir damit den engagierten Bürgern zeigen, dass wir an sie denken.“

200.000 Euro für 142 Projekte

Im vergangenen September und Oktober fanden die Bezirksforen bereits zum dritten Mal statt. Im Rahmen von fünf Veranstaltungen im Stadtgebiet wurden Vorschläge gesammelt. Für deren Umsetzung stand ein Budget von insgesamt 200.000 Euro zur Verfügung. Das Geld wurde auf 142 Vorschläge verteilt.Es fließt zum Beispiel in den Bau einer Photovoltaikanlage, die Anschaffung von neuem Sportequipment und in ein Projekt zur Bienenrettung.

Auch im Jahr 2020 sind wieder Bezirksforen geplant. Sie sollen voraussichtlich im Herbst stattfinden. Alle Informationen und die Veranstaltungsdokumentationen gibt es unter: www.gelsenkirchen.de/bezirksforum.

