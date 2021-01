Gelsenkirchen: Gemeinde bietet Alternative zu Sternsingern

Die Krippe in der Kirche St. Hippolytus in Gelsenkirchen-Horst: Hier können sich Gemeindemitglieder die Segenssprüche abholen.

Gelsenkirchen Die Sternsinger gehen in diesem Jahr nicht von Haus zu Haus. Eine Gelsenkirchener Gemeinde hat sich daher etwas einfallen lassen.

Normalerweise ziehen in diesen Tagen die Sternsinger von Tür zu Tür und sammeln Geld für einen guten Zweck. Wegen der Corona-Pandemie ist das in diesem Jahr nicht möglich. Viele Gelsenkirchener Kirchengemeinden bieten daher Alternativangebote an.

So zum Beispiel die katholische Gemeinde St. Hippolytus. "Der Segen kommt auf anderen Wegen zu allen Menschen, die sich nach ihm sehnen", sagt Pastor Bernd Steinrötter. Gemeindemitglieder können sich den Segensspruch, den die Sternsinger sonst über die Tür schreiben, als Aufkleber mit nach Hause nehmen. Die Aufkleber und die Segenszettel liegen an den Krippen aus, die zu bestimmen Zeiten geöffnet sind.

Hier können Gelsenkirchener ihre Spenden abgeben

"Auch wenn die Sternsinger nicht durch die Straßen ziehen, möchten wir die Spendenaktion des Kindermissionswerkes unterstützen", bittet Pastor Steinrötter um Spenden. Das Motto der diesjährigen Aktion lautet "Kindern Halt geben - in der Ukraine und weltweit".

Spenden für die Sternsinger können in einem Briefumschlag abgegeben werden: Entweder zu den Bürozeiten des Pfarrbüros (Auf dem Schollbruch 37, montags bis freitags von 9 bis 12 Uhr) oder per Briefeinwurf in der Pastorat in Beckhausen, Horster Straße 303.

Zu diesen Zeiten haben die Krippen geöffnet

Auch eine Spende per Überweisung ist möglich, und zwar an das Kindermissionswerk „Die Sternsinger“ e.V., PAX-Bank eG, IBAN: DE95 3706 0193 0000 0010 31.

Zu diesen Zeiten haben die Krippen in der Pfarrei geöffnet:

St. Hippolytus: Mittwoch, 6. Januar, 10 bis 12 Uhr

St. Laurentius (Saal): Mittwoch, 6. Januar, 17 bis 18 Uhr; Sonntag, 10. Januar, 10 bis 12 Uhr

Liebfrauen: Mittwoch, 6. Januar, 16 bis 18 Uhr; Sonntag, 10. Januar, 10 bis 12 Uhr

St. Clemens: Sonntag, 10. Januar, 10.30 bis 12 Uhr

