Gelsenkirchen: Gemeinden starten zu Pfingsten in neue Phase

Gottesdienst feiern mit Mund-Nasen-Schutz und Abstand: Nach positiven Erfahrungen bei Werktagsgottesdiensten in der katholischen St.-Urbanus-Gemeinde in Gelsenkirchen-Buer wagt sich die Pfarrei auch wieder an heilige Sonntagsmessen. Start ist zu Pfingsten.

Gelsenkirchen. Viele Katholiken und Protestanten können an den Feiertagen erstmals seit Wochen wieder Sonntags-Gottesdienste besuchen. Es gelten feste Regeln.

Rückhaltlos begeistert sind sie ja nicht von den Corona-Auflagen für Gottesdienste, die Verantwortlichen der katholischen und evangelischen Kirchengemeinden im Stadtnorden. Aber überzeugt von der Notwendigkeit, arrangieren sie sich damit - und starten zu Pfingsten in eine neue Phase.

An Pfingstsonntag, 31. Mai, plant die Pfarrei St. Urbanus erstmals wieder Sonntags-Messen in St. Suitbert (9 Uhr), St. Barbara (10.45, 15 Uhr), St. Urbanus (10, 18 Uhr), St. Ludgerus (11.30 Uhr), St. Michael (11.30 Uhr) und St. Mariä Himmelfahrt (10.15 Uhr). An Pfingstmontag, 1. Juni, finden sie statt in St. Suitbert (9 Uhr), St. Barbara (10.45, 15 Uhr), St. Urbanus (10 Uhr) sowie in St. Mariä Himmelfahrt (10.15 Uhr).

Gelsenkirchener Pfarrerin fehlt der Gesang

Die Pfarrei St. Hippolytus lädt an Pfingstsonntag, 31. Mai, um 9 und 10.30 Uhr zu heiligen Messen in die Pfarrkirche an der Essener Straße ein. Die Gläubigen müssen sich per Formular vor Ort anmelden.

In der Evangelischen Trinitatis-Kirchengemeinde Buer versammeln sich die Gläubigen an Pfingstsonntag, 10 Uhr, jeweils in der Advents- und in der Apostelkirche (Scholven und Buer), um 11.15 Uhr dann im Markus-Gemeindehaus (Hassel). "Die bisherigen Gottesdienste haben gut geklappt, auch wenn allen der Gesang gefehlt hat und die räumliche Distanz ungewohnt ist. Aber es doch auch schön, überhaupt wieder zusammen beten zu können", so Pfarrerin Karla Wessel.

Mund-Nasen-Schutz und Abstand gelten in allen Gotteshäusern

Die Evangelische Epiphanias-Gemeinde feiert an Pfingstsonntag jeweils um 10 und 11.30 Uhr Gottesdienste im Paul-Gerhardt-Haus (Horst) und in der Christus-Kirche Beckhausen, an Pfingstmontag um 10 Uhr in der Christuskirche und um 11 Uhr im Paul-Gerhardt-Haus.

Ebenso wie sie lädt auch die Evangelische Christus-Kirchengemeinde Buer erstmals seit Wochen wieder zu Gottesdiensten an Pfingstsonntag, 31. Mai, 9.30 Uhr (Pauluskirche Resse) und um 11 Uhr in der Matthäuskirche (Middelich). Pfingstmontag, 1. Juni, finden Gottesdienste um 9.30 Uhr in der Dreifaltigkeitskirche (Erle) und um 11 Uhr in der Thomaskirche (Berger Feld) statt. Es sind jeweils nur 60 Teilnehmer zugelassen.

Mund-Nasen-Schutz, Händedesinfektion, feste Sitzplätze mit genügend Abstand, vorgegebene Ein- und Ausgänge, (freiwillige) Kontaktlisten und kein Gesang: Diese Regeln gelten in allen gleichermaßen.