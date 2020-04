Gelsenkirchen: GHH-Group stellt sich für die Zukunft neu auf

Gelsenkirchen. Drei Hersteller, die bislang recht eigenständig tätig waren, schließen sich zusammen: GHH in Gelsenkirchen will künftig aus einer Hand liefern.

In der GHH-Group stellen sich derzeit drei Hersteller neu auf, die bislang recht eigenständig tätig waren. Es entsteht einer der größten Anbieter von Maschinen für den Berg-, Tunnel- und Spezialtiefbau. Fortan stehen hinter der Marke GHH die Unternehmen GHH Fahrzeuge GmbH (Gelsenkirchen), GHH Mining Machines (Südafrika) und Mine Master (Polen).

Schon lange waren sie Teil der Schmidt Kranz-Gruppe, die weitere Schlüsselfirmen der Branche besitzt. Zum Netzwerk zählen unter anderem UVB in Botswana, Mine Maschines in Zimbabwe, Overprime in Peru, Titan in der Türkei, Tembo in den Niederlanden sowie MacLean in Canada. Sie vergrößern das Produktprogramm der Gelsenkirchener um Mehrzweckfahrzeuge, Personentransporter, Leichtkrane, Scherenlifte, Mini-Dumper, Hubsteiger und Ladetrucks. Hinzu kommt ein umfangreiches Sortiment diverser Baumaschinen.

Das neue gemeinsame Logo, das nur aus den Buchstaben GHH besteht, und das neue Corporate Design verdeutlichen den Schritt künftig auch optisch. Das Unternehmen betont, fortan alle relevanten Maschinen und Leistungen aus einer Hand anzubieten. Das soll GHH auf Dauer weiter stärken.

