Gelsenkirchen: Gräber verwüstet und 400 Blumen gestohlen

In einem Fall von Vandalismus und Sachbeschädigung ist die Gelsenkirchener Polizei den Tätern auf der Spur. Die Ermittler bitten dabei um Zeugenhinweise. Unbekannte haben auf einem Friedhof im Stadtteil Rotthausen Gräber verwüstet und 400 Blumen aus der Erde gerissen und gestohlen.

400 Pflanzen aus der Erde gerissen

Bislang Unbekannte entwendeten nach Angaben der Polizeibehörde in der Zeit zwischen

Donnerstag, 2. April 2020, 20 Uhr, und Samstag, 4. April 2020, 9 Uhr, mindestens 400 Pflanzen von Gräbern auf dem Friedhof an der Hilgenboomstraße im Stadtteil Rotthausen. Die Blumen wurden aus der Erde gerissen und von den Tätern mitgenommen.

Friedhof in Rotthausen wird erneut heimgesucht

In der Zeit zwischen Samstag, 4. April 2020, 15 Uhr, und Sonntag, 5. April 2020, 16 Uhr, gingen Unbekannte mindestens eine weitere Grabstätte an gleicher Örtlichkeit an. Hier stahlen die Vandalen laut Polizei zwei Topfpflanzen und verwüsteten zudem noch das Grab.

Hinweise auf Verdächtige nimmt die Polizei Gelsenkirchen unter den Rufnummern 0209 365 8112 (Kriminalkommissariat 21) oder 0209 365 8240 (Kriminalwache) entgegen.

