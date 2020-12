Gelsenkirchen: Hannahs (2) Weihnachten mit Mama und Monitor

Gelsenkirchen. Hannah (2) lebt in der Bärenfamilie in Gelsenkirchen. Wie das schwerst pflegebedürftige kleine Mädchen Weihnachten mit Mama feiert.

Hannahs* rotkariertes Kleidchen für den Heiligabend hängt schon seit Tagen bereit. Ihre Mutter hat es schon im November mitgebracht, damit ihr kleines Mädchen für das Fest feingemacht werden kann. Zwei Stunden wird die Mutter am Heiligabend mit der knapp Zweijährigen verbringen können – mehr ist nicht drin. Hannah lebt seit einigen Wochen in , einer stationären Einrichtung für Kinder und Jugendliche mit schwersten Beeinträchtigungen.

Plätzchen können lebensgefährlich werden

Die süßen Leckereien, in denen die meisten Kinder rund um das Fest schwelgen, können für Hannah lebensgefährlich werden. Mandelplätzchen zum Beispiel sind absolut tabu; zu groß ist die Gefahr, dass sie sich an einem Krümel verschluckt und erstickt. Hannahs Luftröhre ist sehr klein, sie kann nicht abhusten, ihr Schleim muss regelmäßig abgesaugt werden. Eine Trachealkanüle auf dem kleinen Hals hilft ihr beim Atmen.

Sehr weiche Nahrung in kleinen Mengen kann sie zwar zu sich nehmen. Genug wäre das allerdings nicht. Ihre Nährstoffe und Kalorien bekommt sie vorwiegend über eine PEG-Magensonde zugeführt.

Junge Hochrisikopatienten

Dass die Mutter nicht länger als zwei Stunden bleiben darf an diesem besonderen Tag, liegt – wie so vieles in diesem Jahr – an Corona. In der Bärenfamilie leben auch andere Kinder, die ebenfalls Weihnachtsbesuch von ihren Angehörigen bekommen. Und um jedes Risiko für die jungen Hochrisikopatienten in der Bärenfamilie zu vermeiden, darf das nur Nacheinander geschehen.

Entspannung beim Vorlesen

Der kunterbunte Weihnachtsbaum mit dem zum Teil auch von den Kindern (wenn auch mit Unterstützung) gebastelten Schmuck steht im großzügigen Wohnzimmer. Daneben leuchtet der Adventskranz, flankiert von 24 sehr kleinen Büchern. Ein Adventskalender der besonderen Art. „Hannah liebt es, vorgelesen zu bekommen. Auch wenn sie nicht sprechen kann, zeigt sie uns, was sie mag und was nicht“, versichert Denise Schulz, die pädagogische Leiterin der Einrichtung. Was sie sonst noch gern mag? „Kuscheln, Musik hören…“ Und natürlich Besuch von ihren Lieben.

Rund um die Uhr überwacht per Monitor

Hannah hat die erste Zeit ihres Lebens bei ihrer Mutter und der Uroma gelebt. Doch eines Tages ging es einfach nicht mehr, war die Mutter am Ende ihrer Kräfte. Hannah muss rund um die Uhr an Monitore zur Überwachung von Herz und Kreislauf angeschlossen sein, braucht ständig Unterstützung. Sie leidet unter epileptischen Anfällen, die lebensbedrohlich werden können. „Und wenn auch ein ambulanter Pflegedienst mit im Boot ist, bleibt genug an der Mutter hängen, ganz abgesehen von der ständigen Alarmbereitschaft“ erzählt Juliana Gries, die Pflegeleiterin der Einrichtung. Zudem komme es nicht selten vor, dass ambulante Pflegedienste gerade nachts auch nicht selten ausfielen.

Rosa, Kuscheltiere und viel Technik im Zimmer

Das geräumige Zimmer von Hannah wirkt auf den ersten Blick wie ein ganz normales Klein-Mädchen-Zimmer. Eine Fotowand mit Bildern von Hannah mit und ohne Mama von den ersten Lebenstagen bis heute, viel Rosa, Kuscheltiere im Bett, an der Wand ein Wochenkalender mit vielen bunten Piktogrammen. Sie symbolisieren die geplanten pflegerischen und therapeutischen Anwendungen, die die Zweijährige bekommt, damit sie sich möglichst wohlfühlt und in der Entwicklung gefördert wird. Neben dem Bett allerdings steht viel Technik parat, die ihr beim Überleben hilft.

Wenn Hannahs Mama an diesem Heiligabend wieder nach Hause fährt, kümmert sich ein Team aus pädagogischen und pflegerischen Betreuern um sie. Die personelle Besetzung in der Einrichtung ist üppig. Ob die Arbeit nicht sehr belastend ist? "Im Gegenteil! Wir bekommen so viel zurück, das ist so bereichernd", schwärmt Denise Schulz.

Förderverein hilft bei den Extras

"Extras" für die Bewohner der Bärenfamilie wie Ausflüge, Hundetherapie und pädagogische Materialien finanziert der Förderverein der Bärenfamilien, die deutschlandweit elf stationäre Intensivpflegeeinrichtungen betreiben. Das Spendenkonto des Bärenstark e.V. bei der Sparkasse Darmstadt hat die IBAN DE 635085 0150 0000 741353, Stichwort Gelsenkirchen. Wer eine Spendenquittung möchte, sollte auf der Überweisung seine komplette Adresse angeben. Alle übrigen Kosten für die Unterbringung und Versorgung der Kinder in der Bärenfamilie übernehmen die Krankenkassen. Allein das Kindergeld kann mit einbezogen werden.

* Name von der Redaktion geändert