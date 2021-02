Gelsenkirchen-Heßler: Ein Quartiersmarkt mit Dorfcharakter

Der Quartiersmarkt in Gelsenkirchen-Heßler: Am Fischstand ist immer etwas los.

Gelsenkirchen-Heßler. Der Wochenmarkt in Gelsenkirchen-Heßler ist ein Ort zum Kaufen und Klönen. Den Menschen ist er gerade im Lockdown ein wichtiger Anlaufpunkt.

„Heßler hat echten Dorfcharakter“, sagt Marion Thielert. Rund 5.700 Menschen lebten hier, erklärt sie. Da kenne man sich einfach untereinander. „Hallo Marion“, grüßt ein Passant im Vorübergehen und tritt sogleich den Beweis an. Schon entsteht ein kurzes Gespräch. So ist es immer am Donnerstag auf dem . Im Lockdown jedoch seien diese kleinen zufälligen Begegnungen noch viel bedeutsamer geworden, erklärt die langjährige Bezirksbürgermeisterin, die hier Einkauf und Kontaktpflege verbindet.

So hält es auch Nurettin Berber. Seit 47 Jahre lebe er in Heßler, erzählt er. Und den Markt besuche er seit dessen Eröffnung im Jahr 2009 regelmäßig. „Ein bisschen Hallo sagen“, dafür komme er gern her. Allerdings beobachtet der Nachbarschaftsstifter auch, manch einer halte Abstand, nicht nur tatsächlich, sondern auch im übertragenen Sinne. „Das ist schade.“

Lebendiges Treiben am Fischstand

Es herrscht ein reges Kommen und Gehen. Auch wenn nur wenige Stände vor Ort sind, stellt man sich in die Mitte, schallt es aus allen Richtungen. An jedem Stand wird geklönt und gekladdert. Wie schon auf erlebt, findet viel Leben am Fischstand statt. Das werde gleich, zur Mittagszeit, noch mehr, berichten Marktkundige wie Marion Thielert.

Dann gelte, wer den Bratfisch oder die anderen heißen und frisch zubereiteten Leckereien nicht vorbestellt habe, gehe leer aus. Fischhändler Alexander Herbersagen ist das ganz recht. „Es kommen immer die selben Leute. Da baut man schon ein Verhältnis auf mit den Jahren.“

„Viele kommen ja nur der persönlichen Kontakte wegen hier einkaufen“

Mit vielen Stammkunden sei er per Du. Etliche von ihnen nutzten gerade jetzt die Gelegenheit, mit jemandem ins Gespräch zu kommen. „Viele kommen ja nur der persönlichen Kontakte wegen hier einkaufen.“ Wenn die Zeit da sei, unterhalte er sich gern einmal ein paar Minuten länger. Das gehöre eben dazu.

So sieht es auch Christian Jansen. An Markttagen bietet er mit seinem „Original Imbiss Jansen“ Kunden Gelegenheit, nach dem Einkauf auch gleich ein warmes Mittagessen mitzunehmen. Erzählen, das gehöre hier zum Geschäft. „In der Zeit, wo die Kunden anstehen, hat man ja ein paar Minuten. Ich spüre schon, dass insbesondere ältere Menschen wenig Gelegenheit haben, sich mit jemandem zu unterhalten, und das dann hier besonders genießen.“

„Das ist für mich Kontaktpflege“

Eben kommt Magdalene Gerlemann auf den Marktplatz. Sie ist die Gründerin des „Blumenhauses Gerlemann“, steht selbst noch fast täglich im Laden und geht traditionell immer donnerstags auf den Markt. „Das ist für mich Kontaktpflege. Gerade jetzt.“ Und schon grüßt sie hier und winkt nach dort. „In Heßler gilt: Wer mich nicht kennt, hat die Welt verpennt.“

Jetzt, wo der Himmel aufreißt und sich die ersten vom Wetterbericht versprochenen Sonnenstrahlen auch wirklich zeigen, wird es immer belebter auf dem Markt. Auf einer Bank am Rande machen zwei Damen Rast. Sie sitzen coronakonform jeweils an einem Ende der Bank, haben dazwischen ihre Einkäufe abgestellt. „Ich kaufe ein und dann gibt es eine Zigarette auf der Bank“, erzählt Beate Purwin.

Jede Woche treffen sich zwei Gelsenkirchenerinnen auf dem Markt

Jeden Donnerstag um diese Zeit treffen sich die beiden Frauen hier, erzählen einander ein paar Minuten lang das Neueste aus ihrem Leben und dem Ortsteil. „Wir sind seit vielen Jahren miteinander bekannt und sehen uns einmal in der Woche hier“, schildert Christa Toth.

Beide sind froh, „dass es zumindest diese Möglichkeit noch gibt“. Wobei sie einen Wunsch doch hätte, sagt Beate Purwin und lacht: „Eine beheizte Bank.“ Derzeit behelfe man sich nämlich, indem man auf alten Eierkartons Platz nehme. „Aber die halten auch schön warm.“