Gelsenkirchen: Hier steht im Oktober die Fahrrad-Waschstraße

Die Fahrrad-Waschstraße bei der Einweihung auf dem Heinrich-König-Platz in Gelsenkirchen im August 2020.

Gelsenkirchen. Die Fahrrad-Waschstraße ist im Gelsenkirchener Stadtgebiet auch im Herbst im Einsatz. An diesen Orten steht die Anlage im Oktober.

Auch im Herbst ist die Fahrrad-Waschstraße in Gelsenkirchen weiter im Einsatz. Nachdem viele Radfahrer fleißig genutzt haben, steht die Anlage nun in den Herbstferien an verschiedenen Ausflugszielen im Stadtgebiet. Die Zweiräder können dann kostenlos gereinigt werden.

Ort und Zeiten für die Fahrradwäsche

Die Stadtmarketing Gesellschaft Gelsenkirchen mbH (SMG) bietet gemeinsam mit diesen Service als Teil des Maßnahmenpakets „Gelsenkirchen startet durch“ an. An folgenden Terminen und Orten – jeweils von 11 bis 17:30 Uhr – können die Fahrräder in der Waschstraße gereinigt werden:

Donnerstag, 8. Oktober 2020, im Nordsternpark (Nordsternplatz)

Samstag, 10. Oktober 2020, an der Erzbahnbude (Hinter Behmers Hof)

Freitag, 16. Oktober 2020, im Hafen Graf Bismarck (Johannes-Rau-Allee 15)

Samstag, 17. Oktober 2020, im Nordsternpark (Nordsternplatz)

Donnerstag, 22. Oktober 2020, an der Erzbahnbude (Hinter Behmers Hof)

Samstag, 24. Oktober 2020, im Hafen Graf Bismarck (Johannes-Rau-Allee 15).

Weitere Nachrichten lesen Sie hier.

Oder folgen Sie der WAZ Gelsenkirchen auf Facebook.