Gelsenkirchen: Einbrecher dringen in Kirche in Scholven ein

Gelsenkirchen In Gelsenkirchen ist in eine Kirche eingebrochen worden. Die Täter hebelten ein Fenster auf. Welche Beute sie machten, ist noch unklar.

Gelsenkirchen. In eine Gelsenkirchener Kirche im Stadtnorden sind Einbrecher eingedrungen. Die Polizei hofft nun auf Zeugenhinweise zur Aufklärung des Falles.

Unbekannte Täter brachen nach Angaben der Polizei im Zeitraum zwischen Dienstag, 17.

März, 12 Uhr, und Mittwoch, 18. März, 11.30 Uhr, in eine Kirche an der Straße Im

Brömm im Stadtteil Scholven ein. Die Einbrecher machten sich den Ermittlern zufolge zunächst erfolglos an einem Fenster zu schaffen, hebelten dann ein anderes Fenster auf und gelangten anschließend ins Innere. Hier öffneten sie mehrere Schränke und einen

Spendenbehälter. Zur Beute können noch keine Angaben gemacht werden.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Gelsenkirchen unter den Rufnummern 0209

365 8112 (Kriminalkommissariat 21) oder 0209 365 8240 (Kriminalwache) entgegen.

