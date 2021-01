Gelsenkirchen: Infos zu "Heizen, Lüften, Schimmel vermeiden"

Das frühere Kolpinghaus an der Karl-Meyer-Straße in Gelsenkirchen hat eine Nachnutzung erfahren. Das Stadtteilbüro Rotthausen hat hier seine Büroräume.

Gelsenkirchen-Rotthausen Das Stadtteilbüro Rotthausen bietet erstmals einen Online-Themenabend an. Es geht ums Geld sparen durch richtiges Heizen und Förderprogramme.

Das stellt sich auf die geänderten Rahmenbedingungen in der Corona-Pandemie ein und bietet erstmals eine Online-Veranstaltung an: Am Mittwoch, 13. Januar, 18 Uhr, geht es um das Thema „Heizen, Lüften, Schimmel vermeiden“. Das Angebot ist kostenlos.

Gerade jetzt im Winter fragen sich viele Hausbesitzer und Mieter, was man tun kann, um später nicht von hohen Heizkosten überrascht zu werden. Falsches Heiz- und Lüftungsverhalten kann im schlimmsten Fall zur Schimmelbildung führen. Für ein optimales, gesundes Raumklima kommt es deshalb auf das richtige Verhältnis zwischen Heizen und Lüften an.

Sanierungsberaterund Quartiersarchitekt beantworten Fragen

Behandelt werden unter anderem folgende Fragen: Wo kann ich konkret Energiekosten einsparen? Was muss ich dabei beachten? Welche Lösungen gibt es? Antworten, Tipps und Hinweise gibt Energieberater Markus Wohlgemuth von der Sanierungsberatung Rotthausen. Zusätzlich informieren Quartiersarchitekt Markus Gebhardt und Sanierungsmanager Severin Spätling über das lokale Haus- und Hofflächen-Förderprogramm sowie weitere Angebote der Sanierungsberatung Rotthausen.

Zur besseren Planung der Veranstaltung ist eine Anmeldung zum Themenabend zwingend erforderlich. Diese nimmt die Sanierungsberatung unter 0151-721 35 198 oder via E-Mail an severin.spaetling@gelsenkirchen.de entgegen.

Teilnehmer erhalten E-Mail mit dem Link zur Sitzung

Die Technik zur Videokonferenz ist leicht zu meistern: Die Teilnehmer erhalten am Tag der Veranstaltung eine E-Mail mit dem Link zur Sitzung sowie eine ausführliche Anleitung, wie die Anmeldung funktioniert. Beitreten kann man der Sitzung über PC, Tablet oder Handy. Das Installieren einer Software ist nicht erforderlich.

Mehr Informationen sowie aktuelle Termine rund um das Stadterneuerungsgebiet Rotthausen unter www.gelsenkirchen.de/rotthausen

