Gelsenkirchen: Käsemann-Familienbildungsstätte schließt 2020

Was 2005 noch abgewendet werden konnte, ist nun beschlossene Sache: Die Elisabeth-Käsemann-Familienbildungsstätte (FBS) des Evangelischen Kirchenkreises Gelsenkirchen und Wattenscheid soll im Laufe des Jahres aufgegeben werden. Ein entsprechendes Votum der Synode vom November 2019 wurde erst jetzt öffentlich, nachdem die rund 60 Honorarkräfte vor einigen Tagen offiziell von dem geplanten Aus erfahren haben. Ausschlaggebend seien allein wirtschaftliche Gründe, betont Kirchenkreis-Sprecherin Katharina Blätgen.

Während sich die Synodalen im November noch für ein Ende der FBS „spätestens 2022“ ausgesprochen hatten, entschied sich der Kirchenkreis nun dafür, die Schließung vorzuziehen. „Anlass war die bevorstehende vorzeitige Pensionierung der Einrichtungsleitung Brigitte Bogler“, erklärt Sprecherin Blätgen auf Anfrage. „Es hätte keinen Sinn gemacht, noch für eine kurze Übergangszeit eine neue Leitung zu suchen.“ Brigitte Bogler (63) geht nach eigenen Angaben zum 1. August in den Ruhestand.

Honorarkraft: „Kursleiterinnen reagierten entsetzt, traurig und wütend“

Brigitte Bogler, Leiterin der Elisabeth-Käsemann-Familienbildungsstätte in Gelsenkirchen, geht zum 1. August 2020 in den Ruhestand. Die Einrichtung soll im selben Jahr geschlossen werden. Foto: Olaf Ziegler / Funke Foto Services GmbH

Die Kursleiterinnen hätten „entsetzt, traurig und wütend“ auf die Nachricht reagiert, berichtete Petra Armbrost-Urbanski (62), selbst seit 20 Jahren Honorarkraft in der FBS. „Wir verstehen die Entscheidung nicht, denn die Angebote sind mehr als gut ausgelastet, zum Teil gibt es sogar Wartelisten.“ Der Kirchenkreis gebe damit eine Möglichkeit auf, junge Menschen und Familien in Kontakt mit Glauben und Kirche zu bringen. „Aber auch für alle anderen Teilnehmer bedeutet dies einen großen Verlust, weil unsere Arbeit als Beitrag gegen Vereinsamung sehr erfolgreich ist.“

Ob nach dem Tod des Lebenspartners, einem Arbeitsplatzverlust oder dem Auszug der Kinder: „Bei uns finden Menschen etwa über Handarbeiten oder Kochen zueinander, können Erfahrungen austauschen und bekommen Tipps über Kultur- und Generationsgrenzen hinaus“, betont die Bueranerin. Dies könne man nicht so einfach ersetzen.

Kirchenkreis-Sprecherin: „Für Synode eine bittere Entscheidung“

Pfarrerin Katharina Blätgen, Sprecherin des Evangelischen Kirchenkreises Gelsenkirchen und Wattenscheid, betont, dass allein wirtschaftliche Gründe eine Rolle bei der Entscheidung gespielt hätten, die Elisabeth-Käsemann-Familienbildungsstätte zu schließen. Foto: Martin Möller / FUNKE Foto Services

Pfarrerin Blätgen stellt unterdessen klar: „Für die Synode war das eine bittere Entscheidung, die ausdrücklich nichts mit der Qualität der Arbeit in der Familienbildungsstätte zu tun hat. Diese schätzen wir sehr.“ Der Beschluss sei vielmehr Teil einer neuen Kirchenkreis-Konzeption, mit der man auf rückläufige Gemeindeglieder-Zahlen und damit auch Kirchensteuer-Einnahmen reagiere.

„Vor 30 Jahren zählte der Kirchenkreis noch 144.000 Gemeindeglieder, heute sind es 60.000“, so Blätgen. Die Synode habe sich die Frage stellen müssen, was bis 2030 noch finanzierbar und was verzichtbar sei, etwa weil es andere übernehmen könnten. Die Arbeiterwohlfahrt und die Stadt seien ebenfalls im Eltern-Kind-Bereich sehr aktiv, „und das auch häufig noch kostenlos und ohne Auflagen zur Mindestteilnehmerzahl, wie das bei uns der Fall ist“.

Die vier hauptamtlichen Mitarbeiterinnen übernehmen andere Aufgaben

Nach ihren Angaben liegt der Zuschuss, den der Kirchenkreis 2020 für die nicht kostendeckend arbeitende FBS eingeplant hatte, bei 115.000 Euro. Die Zuweisungen der Landeskirche für die kreiskirchlichen Dienste sinken nach Berechnungen des Kirchenkreises von knapp einer Million in 2020 um rund 260.000 Euro im Jahr 2030 auf dann rund 780.000 Euro.

Die vier verbleibenden hauptamtlichen Mitarbeiterinnen in Voll- und Teilzeit, darunter eine Verwaltungsangestellte, sollen innerhalb des Kirchenkreises andere Aufgaben übernehmen. Was die Honorarkräfte angeht, von denen einige ihren Lebensunterhalt mit Kursen in der Käsemann-Familienbildungsstätte verdienen, „so hoffen wir, dass sie bei anderen Trägern eine Anstellung finden. Qualifizierte Kursleiterinnen werden eigentlich dringend gesucht“, so Katharina Blätgen. Der genaue Zeitpunkt der Aufgabe steht indes noch nicht fest. Die terminierten Kurse für das erste Halbjahr sollen zunächst wie geplant stattfinden.