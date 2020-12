Gelsenkirchen: Katholische Gemeinden sagen Gottesdienste ab

Die Propsteikirche St. Urbanus in Gelsenkirchen-Buer: In diesem Jahr finden dort keine Weihnachtsgottesdienste statt.

In diesem Jahr wird es in Gelsenkirchen keinen Weihnachtsgottesdienst geben: Nachdem die evangelischen Gemeinden , zogen die katholischen Gemeinden jetzt nach und sagten ihre geplanten Gottesdienste über Weihnachten wegen der Corona-Pandemie ab.

"Sehr schwergefallen" sei ihm die Entscheidung, sagte Propst Markus Pottbäcker, der die Gemeinden St. Urbanus im Norden und St. Augustinus im Süden der Stadt leitet. Die aktuelle Corona-Lage ließe aber keine andere Entscheidung zu.

Zwei Gelsenkirchener Gemeinden verzichten komplett auf Gottesdienst

Die Absage der Gottesdienste gilt in den Gemeinden St. Urbanus und St. Augustinus allerdings nur für Heiligabend und die beiden Weihnachtstage sowie den Silvestergottesdienst. "Die Werktags- und Sonntagsgottesdienste werden wir auch weiterhin anbieten", so der Propst.

In den Kirchengemeinden St. Hippolytus und St. Josef dagegen sind vorerst sämtliche Präsenzgottesdienste abgesagt. Das gilt bis mindestens zum 10. Januar, im Falle einer Verlängerung des Lockdowns auch darüber hinaus. "Unter den gegebenen Umständen rund um die Pandemie können wir kaum an der Durchführung der Gottesdienste festhalten", so der Pfarrer von St. Hippolytus, Wolfgang Pingel.

Gelegenheit zur stillen Anbetung in den Kirchen

"Mir tut das sehr leid", sagte Ingo Mattauch, Pfarrer von St. Josef, "nicht nur für die Gottesdienstbesucher, sondern auch für alle Mitarbeiter, die sich so viel Mühe bei der Planung der Gottesdienste gegeben haben." Die aktuelle Lage ließe aber keine andere Entscheidung zu.

In allen Kirchen der Hippolytus-Gemeinde werde es Gelegenheit zur stillen Anbetung an den Krippen geben. Die genauen Zeiten würden noch mitgeteilt, heißt es in den dem Schreiben an die Gemeindemitglieder.

Gemeinden planen Online-Angebote

Auch in St. Urbanus und St. Augustinus würden die Kirchen geöffnet, so Propst Pottbäcker. "Die Krippen sind selbstverständlich da, und die Kirchen sind weihnachtlich geschmückt", sagte er. Auch seien Geistliche vor Ort, um mit den Gläubigen ein kurzes Gebet zu sprechen oder sie zu segnen. In der Gemeinde St. Josef gibt es ähnliche Pläne.

Alle Gemeinden werden auch die Möglichkeit bieten, online an einem Gottesdienst teilzunehmen. So soll es beispielsweise einen Livestream aus St. Augustinus geben, St. Josef plant eine Feier über die Videokonferenz-Plattform Zoom. Die Gemeinde Hippolytus werde am Mittwoch im Seniorenheim einen Gottesdienst aufnehmen, der dann an Heiligabend im Internet zu sehen sein wird, teilte Pfarrgemeinderatsvorsitzender Berthold Hiegemann mit.