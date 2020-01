Gelsenkirchen. Die städtische Lebensmittelüberwachung kontrollierte 2039 Betriebe in Gelsenkirchen. Dabei gab es gleich mehrere beruhigende Nachrichten.

Gelsenkirchen: Lebensmittel-Verstöße 2019 nicht gestiegen

Bundesweit fällt jede dritte vorgeschriebene Lebensmittelkontrolle aus – weil Personal fehlt: Das ergab kürzlich eine Studie der Verbraucherschutzorganisation Foodwatch. Zudem wurden mehr Lebensmittel als in den Vorjahren in Deutschland beanstandet. Doch wie sieht es in Gelsenkirchen aus? Die gute Nachricht vornweg: Die Anzahl der Verstöße hat nicht zugenommen.

In Gelsenkirchen wurden im vergangenen Jahr 1906 Lebensmittelbetriebe kontrolliert

Im vergangenen Jahr führten die Mitarbeiter des zuständigen Referats 71, die städtische Veterinär- und Lebensmittelüberwachung, insgesamt 2039 Kontrollen durch. Darunter waren exakt 1906 Lebensmittelbetriebe – also Restaurants, Supermärkte, Hersteller, Marktstände, fliegende Händler und „jeder, der in irgendeiner Form mit Lebensmitteln zu tun hat“, erläutert Stadtsprecher Martin Schulmann. Die restlichen 133 Kontrollen fanden in Betrieben statt, die mit Tabakerzeugnissen, Kosmetika und Bedarfsgegenständen handeln.

Zum Hintergrund: In Gelsenkirchen gibt es aktuell 3524 Betriebe, die kontrolliert werden müssen (Stand: 9. Januar 2020), unter ihnen 2193 Lebensmittelbetriebe. Wie häufig die Experten kontrollieren, hängt von der so genannten Risikobeurteilung des jeweiligen Betriebes ab. So kann es sein, dass einige Geschäfte und Firmen täglich, andere wiederum nur alle drei Jahre Besuch von der Veterinär- und Lebensmittelüberwachung bekommen.

Sechs Lebensmittelkontrolleure arbeiten in Gelsenkirchen

Im gesamten Stadtgebiet sind sechs Lebensmittelkontrolleure im Einsatz. Einer von ihnen steckt derzeit noch in der Ausbildung. „Es ist davon auszugehen, dass sich die Zahl im Laufe des Jahres um weitere drei Lebensmittelkontrolleure erhöht“, heißt es seitens der Stadt.

Gelsenkirchen Kontakt zur Veterinär- und Lebensmittelüberwachung Das Dienstgebäude der Veterinär- und Lebensmittelüberwachung befindet sich Am Schlachthof 4 im Stadtteil Heßler. Telefonisch ist das Referat unter: 0209-169-8711 erreichbar, per Mail an: veterinaeramt@gelsenkirchen.de

„Das ist auch den wachsenden Aufgaben geschuldet“, erläutert Schulmann. Das hänge beispielsweise damit zusammen, dass es stadtweit immer mehr Betriebe geben würde, die kontrolliert werden müssen. Ein weiterer Punkt: „Die Vorschriften werden immer umfangreicher“, so der Stadtsprecher weiter. Unterstützung bekommen die Fachleute durch zusätzliche Sachverständige, etwa amtliche Tierärzte oder Lebensmittelchemiker.

Der Ablauf einer Kontrolle hängt vom jeweiligen Betrieb ab

Der eigentliche Ablauf einer jeden Kontrolle hängt von der Art des Betriebs ab. Bei jeder Untersuchung gibt es Teilbereiche, die immer überprüft werden. Etwa die so genannte Rückverfolgbarkeit eines Lebensmittels – bei einem Stück Biofleisch müssen die Kontrolleure klar nachvollziehen können, dass es sich auch um Biofleisch handelt.

Weitere Bereiche, die von den Mitarbeitern der Lebensmittelüberwachung stets kontrolliert werden, sind etwa „Reinigung und Desinfektion“, „Personal- und Produktionshygiene“oder „Temperatureinhaltung“.

Kein Betrieb musste in Gelsenkirchen längerfristig geschlossen werden

In 2019 traten vorwiegend Verstöße in den Bereichen Betriebshygiene und Kennzeichnung auf, heißt es seitens der Stadt. Eine bestimmte Art von Betrieben sei davon jedoch nicht verstärkt betroffen gewesen. Gut zu wissen: Laut Stadtverwaltung musste im vergangenen Jahr kein Betrieb längerfristig aufgrund von Lebensmittelverstößen geschlossen werden.

Eine Schließung ist das eine, Geldstrafen das andere: Die Stadt verhängte in 2019 insgesamt 18 Bußgelder und 79 Verwarnungsgelder im Zusammenhang mit Betriebskontrollen und Probenahmen. Die Spanne: zwischen 20 und 2000 Euro. Über die Höhe werde immer von Fall zu Fall entschieden, erklärt Schulmann. „Mittlerweile wird alles geahndet, zum Beispiel wenn der Kühlschrank nicht sauber ist oder jemand zum wiederholten Male wegen einer dreckigen Mikrowelle auffällt.“