Gelsenkirchen: Leroy Sané spendet Obdachlosen warme Mahlzeit

Zurück in der alten Heimat: Leroy Sané bei einem Bayern-Schalke-Spiel. Der Ex-Gelsenkirchener unterstützt Organisationen in beiden Städten.

Gelsenkirchen. Er spielt in Bayern, hat Gelsenkirchen aber nicht vergessen: Leroy Sané spendiert dem Verein "Warm durch die Nacht" regelmäßig Essensbusse.

Unter den Folgen der Corona-Krise leiden viele Menschen, Obdachlose trifft es aber derzeit besonders hart: Viele Anlaufstellen wurden vorübergehend geschlossen oder können nur teilweise Hilfe anbieten. Leroy Sané, Profi-Fußballer und langjähriger Schalke-Spieler, unterstützt deshalb den Gelsenkirchener Verein "Warm durch die Nacht".

Seit Dezember rollen nun in regelmäßigen Abständen Essensbusse von lokalen Gastronomen an, bei denen sich Bedürftige eine warme Mahlzeit abholen können. In der Vergangenheit gab es zum Beispiel schon Burger von "Das Ruhrkind" oder Grünkohl von "Gittis Alte Waage".

100 Menschen holen sich gegen Ende des Monats ein Essen ab

"Für unsere Gäste ist es natürlich toll, dass sie etwas Warmes bekommen", sagt Petra Bec, Vorsitzende von . Normalerweise gebe es momentan nämlich nur Care-Paket mit kaltem Essen und einen warmen Kaffee. Etwa 100 Menschen kommen in der Regel gegen Ende des Monats zur Ausgabestelle des Vereins, um sich dort etwas zu essen zu holen.

Dass die Spende von Leroy Sané kommt, habe bei ihren Gästen für besondere Begeisterung gesorgt, berichtet Bec: "Die sind alle Schalker durch und durch - da gab es viel Applaus." Auch die Vorsitzende findet: "Es ist toll, wenn jemand nicht vergisst, wo er herkommt." Probleme mit den Corona-Regeln habe es bei der Essensausgabe nicht gegeben: "Jeder nimmt sich seine Portion und geht dann."

Sané unterstützt Organisationen in Gelsenkirchen, Manchester und München

Die Planungen für die Aktion begannen bereits im Herbst 2020, als die Corona-Zahlen erneut in die Höhe schossen und die Lage sich mehr und mehr zuspitzte. Sané setzte sich mit seiner Familie zusammen entwickelte die Idee, verschiedene Organisationen in Gelsenkirchen, Manchester und München zu unterstützen.

Der Fußballprofi wollte jene Städte unterstützen, in denen er in den vergangenen Jahren gespielt und gelebt hat. In Manchester und Gelsenkirchen hat er noch immer viele Freunde und Bekannte, in Gelsenkirchen immer noch Familie.

Essensbusse kommen noch mehrere Monate etwa alle zwei Wochen

Speziell an wandte sich Sané, weil der Verein in Gelsenkirchen gut vernetzt ist und weiß, was die Leute vor Ort benötigen und wie man ihnen am besten helfen. Die Aktion wird noch einige Monate, jeweils in einem etwa zweiwöchigen Turnus, weitergehen.