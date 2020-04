Gelsenkirchen: Mit Sprung vor heranrasendem Auto gerettet

Auf einem Parkplatz nahe des Amphitheaters Gelsenkirchen ist am Ostersonntag gegen halb zehn ein Hundehalter beinahe von einem schwarzen BMW angefahren worden. Laut Polizei rettete sich der Mann mit einem Sprung zur Seite. Jetzt suchen die Ermittler nach dem Fahrer und der Beifahrerin. Die Polizei fragt: Wer hat etwas Verdächtiges bemerkt und kann in dem Fall weiterhelfen?

Gelsenkirchen-Horst Die Polizei sucht nach einem gefährlichen Manöver einen flüchtigen BMW-Fahrer. Er soll am Amphitheater beinahe einen Passanten umgefahren haben.

Die Gelsenkirchener Polizei sucht nach einem gefährlichen Fahrmanöver einen flüchtigen BMW-Fahrer. Er soll am Ostersonntag, 12. April 2020, am Amphitheater in Horst beinahe einen Passanten umgefahren haben. Nur ein Sprung rettete den Mann. Er wurde verletzt.

Gelsenkirchener ging mit seinem Hund spazieren

Nach Darstellung der Polizei ist der 45 Jahre Gelsenkirchener am Ostersonntag gegen 21.20 Uhr auf dem Parkplatz des Amphitheaters an der Grothusstraße mit seinem Hund spazieren gegangen. Ein schwarzer BMW mit Gelsenkirchener Kennzeichen soll dann plötzlich mit hoher Geschwindigkeit auf ihn zugefahren sein. Und nur durch einen Sprung zur Seite habe sich der Mann retten können. Dabei verletzte er sich leicht.

Polizei sucht Zeugen, BMW mit Gelsenkirchener Kennzeichen, Fahrer und Beifahrerin

Das Auto brauste nach Polizeiangaben danach mit hoher Geschwindigkeit davon, der Fahrer kümmerte sich nicht um den Mann. Eine Zeugin hat gegenüber der Polizei den Vorfall bestätigt. Am Steuer soll ein etwa 30 Jahre alter Mann mit kräftiger Statur und Dreitagebart gesessen haben. Auf dem Beifahrersitz saß eine Frau.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zu dem

Unfallverursacher machen können. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat unter der Rufnummer 0209 365 6231 oder an die Leitstelle unter 0209 365 2160.

Lesen Sie hier mehr Nachrichten aus Gelsenkirchen

Oder folgen Sie uns auch auf Facebook