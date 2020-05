Gelsenkirchen: Mutter und Baby kollidieren mit Straßenbahn

Leicht verletzt wurden am Dienstag, 19. Mai, eine junge Mutter und ihr achtmonatiger Sohn, als ihr Wagen auf der Kurt-Schumacher-Straße /Ecke Emil-Zimmermann-Allee in Gelsenkirchen mit einer Straßenbahn kollidierte. Sie wurden zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Gelsenkirchen-Buer. Eine Pkw-Fahrerin und ihr Sohn wurden beim Zusammenstoß auf der Kurt-Schumacher-Straße leicht verletzt. Das Auto war nicht mehr fahrbereit.

Eine junge Mutter und ihr achtmonatiger Sohn sind bei einem Zusammenstoß mit einer Straßenbahn am Dienstag, 19. Mai, auf der Kurt-Schumacher-Straße/Ecke Emil-Zimmermann-Allee leicht verletzt worden.

Die 29-jährige Pkw-Fahrerin war gerade auf der Kurt-Schumacher-Straße in Richtung Buer unterwegs und wollte nach links in Richtung Emil-Zimmermann-Allee abbiegen, als es im Kreuzungsbereich zur Kollision mit der Straßenbahn kam, die in nördlicher Richtung fuhr. Ein Rettungswagen brachte sie und ihren Sohn zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

Gelsenkirchener Autofahrer standen im Stau

Ihr Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme kam es im Bereich der Unfallstelle zu Beeinträchtigungen des fließenden Verkehrs.

