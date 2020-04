Gelsenkirchen: Neue WH-Professorin erobert eine Männerdomäne

Ghazal Moeini ist Professorin für Maschinenbau an der Westfälischen Hochschule in Gelsenkirchen. Ihr Fachgebiet ist Werkstoff- und Fügetechnik.

Die neue Professorin an der Westfälsichen Hochschule (WH) in Gelsenkirchen ist es gewohnt, allein unter Männern zu sein: Ghazal Moeini (31) kam 2014 nach dem Masterstudium in Teheran als Ingenieur-Doktorandin an die Bauhaus-Universität Weimar. Zuvor hatte die junge Frau sich bereits im Bachelor- und Masterstudium in eine vermeintliche Männerdomäne eingearbeitet: Sie studierte Maschinenbau mit der Fachrichtung Schiffsbau.

Bereits ihre Bachelorarbeit widmete Moeini dem Schweißen. Später war die Simulation von Schweißverbindungen Thema ihrer Doktorarbeit. Daraus entwickelte sich ein Werdegang, der Moeini zunächst als Geschäftsführerin eines Forschungsverbundprojekts an die Universität Kassel führte und von dort als Professorin nach Gelsenkirchen.

Moeini hat schon um Schweißen unterrichtet

„An der Fachhochschule fühle ich mich angekommen“, erzählt Ghazal Moeini, „denn die praxisbezogene Arbeit als Fachhochschulprofessorin ist für mich spannender als eine Managementaufgabe in Projekten.“ Diese Erfahrung hatte sie bereits gemacht, als sie nebenberuflich in Kassel einen Lehrgang zur Schweißfachingenieurin machte, wie meist allein unter Männern.

„Am Anfang musste ich mir den Respekt der Männer verschaffen, indem ich zeigte, dass ich mindestens genauso viel weiß und es genauso gut kann wie sie“, erzählt sie. ist man hingegen davon überzeugt, dass Ghazal Moeini ihren Weg als Professorin und Forscherin im Maschinenbau gehen wird, zumal der Maschinenbau hier schon lange keine reine Männerdomäne mehr ist.

Start an der WH zunächst nur online

Dass Moeini ihr erstes Semester an der WH wegen der Corona-Epidemie als Online-Semester starten muss, ist für die Praktikerin ein kleiner Wermutstropfen. Sie freut sich aber schon darauf, wenn alle wieder an die Hochschule zurückkehren können und damit auch die Maschinenbaustudierenden mit ihr gemeinsam im Praktikum zum Schweißgerät greifen, um Bauteile zusammenzufügen.

