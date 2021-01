Gelsenkirchen: Neuer Bezirksschornsteinfeger in Beckhausen

Gelsenkirchen-Beckhausen Klemens Steinke war 30 Jahre lang Bezirksschornsteinfeger in Gelsenkirchen-Beckhausen. Jetzt tritt sein Nachfolger sein Amt an.

Selten brauchte man ihn so dringend wie in diesem Jahr - zumindest, wenn man leicht abergläubisch ist. Der Schornsteinfeger ist eines der beliebtesten Neujahrssymbole, ihn zu berühren soll Glück bringen. In den vergangenen Jahren gehörte der Auftritt des Bezirksschornsteinfegers Klemens Steinke immer zu den Höhepunkten beim Gelsenkirchener Neujahrsempfang. In diesem Jahr fällt der Empfang coronabedingt aus - und auch für Klemens Steinke geht eine Ära zu Ende.

Seit 1991 war Steinke als Bezirksschornsteinfegers für den Bezirk Beckhausen/Sutum tätig - jetzt hat er dieses Amt an seinen Nachfolger Björn Lütkebohmert übergeben. Zur symbolischen "Stabübergabe" trafen sich die beiden Schornsteinfeger am weihnachtlich geschmückten Bahnwärterhäuschen an der Horster Straße in Beckhausen. Der Ort war mit Bedacht gewählt: Klemens Steinke engagiert sich schon lange für den Erhalt dieses Baudenkmals: "Das Engagement für dieses Kleinod werde ich in meinem neuen Lebensabschnitt verstärkt wahrnehmen", sagte Steinke.

Gelsenkirchener Künstler sorgt für Lichtinstallation

Für Steinke, der 1972 seine Ausbildung begonnen hatte, war das Ehrenamt immer ein wichtiger Teil seines Lebens. In Gladbeck war er Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr, außerdem ist er stellvertretender Vorsitzender des Bürgervereins Beckhausen/Sutum.

Einmal vor Ort, nutzte Steinke die Gelegenheit, gemeinsam mit Nachfolger Björn Lütkebohmert auf das Dach des Bahnwärterhäuschens zu steigen und dort die Lichtinstallation "Schlägel und Eisen" des Gelsenkirchener Künstlers Carsten Herber anzubringen.

Das sind die Aufgaben eines Bezirksschornsteinfegers

"Mehr Symbolik an diesem Ort mit großer Tradition geht nicht", freute sich Lütkebohmert. Der "Neue", der aus Heiden im Münsterland kommt, will Steinke auch in Sachen Ehrenamt nachfolgen: Der Schornsteinfeger hat etwa schon Glücksbringer-Spendenläufe absolviert, deren Erlöse er Einrichtungen für krebskranke Kinder spendete.

Bezirksschornsteinfeger sind vom Staat beliehene Unternehmer. Zu den Aufgaben eines Bezirksschornsteinfegers gehört unter anderem die sogenannte "Feuerstättenschau" und die Ausstellung eines Feuerstättenbescheides. Während man für andere Aufgaben seinen Schornsteinfeger frei wählen kann, müssen diese Arbeiten vom Bezirksschornsteinfeger übernommen werden.

