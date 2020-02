Gelsenkirchen: Nicht mit dem Social-Media-Strom schwimmen

Gelsenkirchen-Altstadt. Schüler haben bei der Gelsenkirchener Schultheaterwoche die Inszenierungen ihrer Kollegen rezensiert. Heute: Das Berufskolleg Königstraße.

„Ist Zocken wichtiger als Schule?“ „Ist die Meinung der Anderen wichtig?“ „Ist alles so wie es im Internet scheint?“. Diese Fragen stellte die Erzieherinnenklasse des Berufskollegs Königstraße am letzten Tag der Schultheatertage. Die Jugendlichen präsentierten das Stück „Internet“, in dem sie die Folgen von Social Media zeigten.

Szenen anschaulich untermalt mit Musik von den „Lochis“

„Internet“ war ein sehr übersichtliches und eindeutiges Theaterstück. Der Szenenablauf war klar und gut verständlich. Zwischen jeder Szene wurde das Lied „Internet“ von den Lochis abgespielt. Durch diesen Ablauf machte das Stück einen geregelten Eindruck auf die Zuschauer. In den verschiedenen Szenen wurde den Zuschauern etwas vermittelt. In der vorletzten Szene ging z.B. ein Bikini-Bild eines Mädchens im Internet rum, ohne dass sie es wollte. Sie versuchte es zu löschen, doch hat es nicht geschafft, da das Internet nie vergisst. Die Kostüme waren einfach und verständlich aufgebaut. Sie bestanden daraus, dass alle schwarze Kleidung anhatten und zu den Szenen entsprechend z.B. durch das Logo von Instagram angepasst wurden. Die Klasse versuchte durch ihr Theaterstück den Zuschauern zu vermitteln, dass es nicht wichtig ist, dass man mit dem Strom von Social Media schwimmt und das man nicht die neuesten Klamotten tragen muss, um einen gewissen Stand zu haben.