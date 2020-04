Gelsenkirchen: Ostermusik in Coronazeiten analog bis digital

Am heimischen PC hat Andreas Fröhling, Kreiskantor im Evangelischen Kirchenkreis Gelsenkirchen-Wattenscheid, derzeit auch viel mit Musik zu tun. In der Osterzeit erklingen Konzerte, Lieder und Andachten digital, das Internet ist Plattform für Musik zur Passionszeit.

Kürzlich hat Andreas Fröhling seine erste Orgelstunde von daheim aus gegeben: Smartphone auf dem Notenständer, auf die Orgel ausgerichtet, live mit dem Schüler zusammengeschaltet. Eigentlich, sagt der Kreiskantor, habe das erstaunlich gut funktioniert. Der Kirchenmusikdirektor ist im Homeoffice. PC statt Orgelmanuale, kleiner Raum statt große Kirche. Dabei ist für die Kirchenmusiker (nicht nur) im Evangelischen Kirchenkreis Gelsenkirchen-Wattenscheid zu Ostern Hochsaison, eben die Hohe Zeit für Passion, Konzerte, geprägt von einer Fülle an Veranstaltungen in besonderen Räumen vor besonders gestimmt en Zuhörern. In Corona-Zeiten ist das hinfällig. Die Kirchenmusik ist jedoch nicht verstummt.

Analoge Klänge in Gelsenkirchen: Die Glocken läuten

"Nach wie vor gilt, dass wir in diesen Corona-Zeiten soziale Kontakte meiden, um potentiellen Ansteckungsmöglichkeiten zuvor zu kommen", sagt Fröhling. Dadurch stehe alles, was Künstler aller Genres „live“ mit Menschen gemeinsam tun und erleben, weitestgehend still und sei auch nicht durch die digitale Welt zu ersetzen.

Balkonsingen um 19 Uhr: Der Mond ist aufgegangen

Bei genauem Hinhören allerdings gibt es sie noch, die "analogen" Klänge. In Gelsenkirchen läuten um 19 Uhr die Kirchenglocken - und täglich findet zu dieser Zeit vielerorts auch das Balkonsingen mit dem Lied „Der Mond ist aufgegangen“ statt.

Andachten, Mittagsgebete oder andere Veranstaltungen

Und was die "digitale Welt" betrifft: "Es ist erstaunlich, wie viele Ideen inzwischen entstanden sind, um Menschen zu erreichen und die Möglichkeit zu geben, etwas Vertrautes zu sehen oder zu hören", findet Fröhling. Meist seien Musiker beteiligt, wenn in Kirchengemeinden Andachten, Mittagsgebete oder andere Veranstaltungen im Internet angeboten werden. Auf der Kirchenkreis-Homepage "kirchegelsenkirchen.de"gelangen mögliche Zuhörer zu diesen gemeindlichen Aktivitäten. Geplant werden sie oft in Teambesprechungen am PC zuhause - und nicht selten, sagt der Kirchenmusiker, finden sogar "Online-Chorproben" statt.

Alte und neue Passionslieder werden vorgestellt

Eine weitere Internet-Plattform bietet "YouTube": Wer dort nach "Singen mit Passion" suche, finde von Kantor Jens-Martin Ludwig ein Video, wo er alte und neue Passionslieder vorstellt - Mitsingen ist ausdrücklich erwünscht. Auf "Kirchenmusik Gelsenkirchen" gelangt man via "You Tube" zu einem Kanal, "auf dem nach und nach kirchenmusikalische Angebote gesammelt werden, die angeschaut oder angehört werden können. Abonnieren ist ausdrücklich erwünscht, die Seite wird auch nach Corona nicht verschwinden", empfiehlt Fröhling.

Kurzes Video mit Ausschnitten aus einem Konzert

In der Karwoche bietet er selbst bis zum Karfreitag an jedem Tag auf diesem Kanal ein jeweils neues kurzes Video mit Ausschnitten aus einem Konzert an, das vor zwei Jahren am Karfreitag in Gelsenkirchen unter dem Titel "KreuzWege" stattgefunden hat. Orgelmusik trifft hierbei auf improvisiertem Tanz. Der Tänzer Jonathan Reimann greift Orgelkompositionen tänzerisch auf. "Das Zusammenspiel von Musik und Tanz weckt" laut Fröhling "Assoziationen und erinnert an die Passionszeit und die Tradition der Kreuzwege".

Und zu Ostern? Um 9.30 Uhr werden die Glocken läuten, um 10.15 Uhr soll mit Trompeten, Posaunen und allem, was da sonst noch singt und klingt, "Christ ist erstanden" angestimmt werden. Fröhling: "Öffnen Sie Ihre Fenster und Türen und stimmen Sie mit ein!"

Die einzelnen Angebote im Überblick:

Plattform Kirchenmusik Gelsenkirchen und Wattenscheid: "YouTube" öffnen und suchen nach "Kirchenmusik Gelsenkirchen" oder

https://www.youtube.com/channel/UC5y8x6LxRBeKzn3dDAwj4tA

KreuzWege - Konzert für Orgel und Tanz: Die Videos zum Konzert sind zu finden auf "Kirchenmusik Gelsenkirchen"

https://www.youtube.com/channel/UC5y8x6LxRBeKzn3dDAwj4tA

"Singen mit Passion" - Alte und neue Passionslieder: "YouTube" öffnen und suchen nach "Singen mit Passion" oder

https://www.youtube.com/watch?v=PaPejccSm8s&t=8s

Homepage des Kirchenkreises (gemeindliche Angebote):

kirchegelsenkirchen.de

