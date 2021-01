Gelsenkirchen: Politik fordert Stadtteilerneuerung für Horst

Eine Beleuchtung für den Spazier- und Radweg rund um den Golfplatz am Schloss Horst wünschen sich die Politiker der Bezirksvertretung West in Gelsenkirchen. Einstimmig verabschiedeten sie jetzt einen entsprechenden Prüfauftrag im Rahmen des Haushalts-Aufstellungsverfahrens.

Gelsenkirchen-Horst. Bezirksvertretung West will Möglichkeiten einer finanziellen Förderung prüfen lassen. SPD regt gemeinsames Citymanagement mit Erle an.

13 Jahre ist es her, dass die Politik sich mit der Stadt um Fördergelder für eine Stadtteilerneuerung von Horst und Beckhausen bemühte. Am Ende vergeblich, weil das Land dann doch keine Mittel dafür bereitstellte. Nun wagt die Bezirksvertretung West einen neuen Vorstoß: Auf Antrag der SPD-Fraktion stimmten alle Verordneten für einen entsprechenden Prüfauftrag in Richtung Verwaltung, ob für dieses Vorhaben nicht doch eine Förderung möglich wäre.

"Es geht darum, das gesamte Stadtbild in dem Bereich zu verbessern. Es findet sich in einigen Zechensiedlungen ja doch noch so etwas wie ein Hinterhofcharakter", erläuterte SPD-Fraktionssprecher Udo Gerlach auf Anfrage. Entsprechende Fördergelder etwa auch für private Hauseigentümer könnten dazu beitragen, Fassaden zu modernisieren und das Umfeld aufzuwerten. Sinnvoll sei auch ein Stadtteilbüro, das Bürger informiere und Anregungen entgegennehme.

Gelsenkirchener Politiker wünschen sich Beleuchtung für Golfplatz-Radweg

Ebenfalls einstimmig verabschiedete das Gremium den Antrag, die Installierung eines Citymanagements nach dem Vorbild von Buer und Gelsenkirchen zu prüfen. "Da die Stelle ja je zur Hälfte von der Wirtschaftsförderung und den Kaufleuten vor Ort finanziert wird, die Händler in Horst aber womöglich nicht so gut gestellt sind, wäre eine Teilung des Citymanagements mit Erle denkbar", so Gerlach. Für den Nordsternpark schlug die SPD einen Fitness-Parcours mit Trimm-Dich-Geräten an, wie er vor einigen Monaten im Stadtwald Buer eröffnet wurde. Auch diese Idee wurde von allen unterstützt.

Die CDU regte per (einstimmig verabschiedeten) Prüfaufträgen u.a. einen beleuchteten Radweg rund um den Golfplatz am Schloss Horst sowie eine Fußgängerampel an der Bottroper Straße unmittelbar hinter der Einmündung zur Straße Auf dem Schollbruch an. Von allen Verordneten unterstützt wurde auch die Idee der Grünen, die Kosten für eine Anmietung oder gar den Ankauf der einstigen Stadtteilbibliothek an der Markenstraße prüfen zu lassen. "Die Einrichtung eines Familien- und Jugendzentrums an dieser Stelle würde den Bereich aufwerten", so Mirco Kranefeld.

Neue Ost-West-Busverbindung: Idee der Grünen überzeugt nicht

Eine neue Ost-West-Busverbindung von Sutum über Horst nach Resse - so ein Antrag von den Grünen - fand hingegen zu wenig Unterstützung: CDU-Fraktionsschef Franz-Josef Berghorn äußerte sich skeptisch, da der Knotenpunkt Buerer Straße bereits jetzt überlastet sei. Seine Fraktion lehnte die Idee ebenso wie Linke und AFD ab. Die SPD enthielt sich.

Die Verwaltung prüft diese Vorschläge nun im Rahmen des Haushalts-Aufstellungsverfahrens. Erst dann wird gegebenenfalls darüber entschieden.

