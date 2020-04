Gelsenkirchen: Polizei beschlagnahmt 1600 Atemschutzmasken

Gelsenkirchen-Erle War es Hehlerei mit Atemschutzmasken? Diese Frage klärt jetzt die Gelsenkirchener Polizei, nachdem eine verdächtige Verladeaktion auffiel.

Die Gelsenkirchener Polizei hat nach Behördenangaben zwei Männer beobachtet, die verdächtige Kisten umluden. Bei der Kontrolle des Inhaltes stellte sich heraus: Es sind Atemschutzmasken. Aber: Die Herkunft der Masken ist ungeklärt, jetzt gehen die Ermittler dem Verdacht der Hehlerei nach.

Zivilstreife beobachtet polizeibekannte Männer

Mit einem Strafverfahren wegen des Verdachts der gewerbsmäßigen Hehlerei müssen jetzt nach Angaben der Gelsenkirchener Polizei zwei polizeibekannte Männer - 42 und 45 Jahre alt - rechnen, nachdem sie am Mittwoch, 1. April, von einer Streifenwagenbesatzung auf einem Tankstellengelände an der Willy-Brandt-Allee in Erle überprüft wurden. Gegen 16.30 Uhr beobachteten Beamte einer Zivilstreife, wie die beiden Gelsenkirchener einen Karton aus dem Kofferraum eines Audis in den Kofferraum eines VWs umluden.

Knapp 1600 Atemschutzmasken beschlagnahmt

Bei der anschließenden Kontrolle, so die Behörde weiter, stellten die Polizisten fest, dass in den Autos weitere Kartons standen. In allen befanden sich Atemschutzmasken unterschiedlicher Hersteller und Qualität. Die Herkunft der Schutzausrüstung ist derzeit ungeklärt. Hierzu dauern die Ermittlungen an. Die Zivilfahnder beschlagnahmten die Kartons mit fast 1600 Atemschutzmasken.

