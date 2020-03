Gelsenkirchen: Polizei fahndet mit Foto nach Gewalttäter

Gelsenkirchen/Hagen Die Polizei Gelsenkirchen sucht mit einem Foto nach einem mutmaßlichen Gewalttäter. Eine Belohnung von 4000 Euro ist ausgesetzt worden.

Der Messerangriff geschah zwar nicht in Gelsenkirchen, der Täter könnte sich aber weiter im Ruhrgebiet aufhalten. Deshalb unterstützt die Polizei Gelsenkirchen die Behörde in Hagen. Gesucht wird mit einem Fahndungsfoto nach einem mutmaßlichen Gewalttäter. Eine Belohnung von 4000 Euro ist ausgesetzt für Hinweise, die zur Ergreifung des Mannes führen.

Dringender Tatverdacht: Sohn (25) sticht auf Vater (66) ein

Nach Angaben der Polizei hat der Gesuchte am 15. März 2020 einen 66-jährigen Mann auf der Schulstraße in Hattingen mit einem Messer lebensgefährlich verletzt. Dringend tatverdächtig ist der Sohn des Opfers. Die Polizei sucht daher per Haftbefehl nach dem 25-jährigen Yakup Tek. Die Polizei Hagen fragt: Wer kann Angaben zu dem derzeitigen Aufenthaltsort des Yakup Tek machen?

Hinweise können unter 02331 986 2066 an die Polizei weitergegeben werden. Für Hinweise, die zur Festnahme des Tek führen, wurden von der Staatsanwaltschaft Essen 2000 Euro und von privater Seite weitere 2000 Euro Belohnung ausgesetzt.

