Gelsenkirchen: Polizei stoppt drei berauschte Autofahrer

Berauscht durch Alkohol und Drogen, sind drei Männer in Gelsenkirchen Auto gefahren. Die Polizei zog sie bei Kontrollen am Donnerstag, 16. April 2020, in Erle, Schalke und Buer abends aus dem Verkehr. Einer fuhr sogar in eine Unfallstelle.

Drogentests schlugen positiv an

Nach Darstellung der Polizeibehörde stoppten Beamte um 21.45 Uhr einen 39 Jahre alten

Gelsenkirchener, der auf der Kreuzung Cranger Straße/Bahnstraße in Erle mit seinem Auto in eine abgesperrte und ausgeleuchtete Unfallstelle fuhr. Er räumte bei seiner Befragung ein, Alkohol und Drogen konsumiert und sich dann ans Steuer gesetzt zu haben. Die Beamten führten vor Ort freiwillige Alkohol- und Drogentests durch, die positiv waren.

Kurz darauf um 21.55 Uhr, so die Polizei weiter, fiel den Beamten bei einer Verkehrskontrolle ein 21 Jahre alter Essener auf, den sie auf der Bismarckstraße in Schalke angehalten hatten. Bei ihm bestand der Verdacht des Drogenkonsums, so dass die Beamten einen freiwilligen Drogentest durchführten - auch hier war das Ergebnis positiv.

Herner war nicht angeschnallt

Schließlich hielten die Beamten um 23 Uhr einen 23 Jahre alten Herner auf der Vinckestraße in Buer an, weil er nicht angeschnallt war. Auch bei ihm bestand der Verdacht auf den Konsum von Rauschmitteln, der sich durch einen Test bestätigte.

Die Beamten untersagten allen drei Männern die Weiterfahrt und stellten den Führerschein des 39-Jährigen sicher. Sie mussten mit zur Wache, wo ihnen ein Arzt Blutproben entnahm. Gegen sie wurden Anzeigen gefertigt.

