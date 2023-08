Gelsenkirchen: Polizei sucht Dieb mit Foto und Nummernschild

Gelsenkirchen-Schalke. Gleich mehrere Hinweise sollen die Gelsenkirchener Polizei zu einem Dieb mit Hang zu Alkohol und Tabak führen: dieses Foto und Auto-Schild.

In einem weiteren Fall von Ladendiebstahl sollen Kamerabilder von einem mutmaßlichen Täter die Polizei Gelsenkirchen auf die Spur des Flüchtigen bringen. Zugleich bittet die Behörde um Zeugenhinweise.

Schalker Ladendieb stiehlt Schnaps und Zigaretten – das ist das Nummernschild des Fluchtautos

Neben zwei Drogerie-Dieben, die es in Resse auf Kosmetikartikel abgesehen hatten, sucht die Polizei einen Mann, der am 27. März dieses Jahres, ein Samstag, Schnaps und Tabakwaren in einem Getränkemarkt gestohlen hat.

Wer kann helfen, diesen Mann identifizieren, das fragt die Polizei Gelsenkirchen. Foto: Foto: Polizei Gelsenkirchen

Der Gesuchte betrat gegen 13 Uhr das Geschäft an der Münchener Straße in Schalke. Dort nahm er mehrere Flaschen Schnaps sowie Zigarettenschachteln an sich. Anschließend verließ er den Laden und flüchtete wenig später zusammen mit mindestens einer weiteren Person in einem Wagen mit polnischem Kennzeichen (RLA-57960). Demnach kommt der Wagen aus der polnischen Kreisstadt Łańcut (Landshut) im Karpatenvorland.

Überwachungskameras haben den Ladendiebstahl aufgezeichnet. Hinweise nimmt die Polizei unter den Rufnummern 0209 365 8112 oder 0209 365 8240 entgegen. Die Bilder des Gesuchten sind ebenso hier im Fahndungsportal der Polizei zu finden.

