Gelsenkirchen: Polizei sucht junge Fahrraddiebe mit Fotos

Gelsenkirchen Mit Fotos einer Überwachungskamera sucht die Polizei Gelsenkirchen nach mehreren Jugendlichen, die ein Fahrrad gestohlen haben.

Gelsenkirchen. Mit Fahndungsfotos aus einer Überwachungskamera sucht die

Polizei Gelsenkirchen mehrere tatverdächtige Fahrraddiebe, die im Herbst vergangenen Jahres im Stadtsüden auf Beutezug gegangen sind.

Rad aus einen Gartenhaus in Ückendorf gestohlen

Nach Angaben der Polizeibehörde ereignete sich der Raddiebstahl am Dienstag, 29.

Oktober 2019, zwischen 15 Uhr und 20.20 Uhr. Einer 52-jährigen Gelsenkirchenerin ist aus einem Gartenhaus in der Nähe eines Supermarktes im Stadtteil Ückendorf ein Fahrrad gestohlen worden. Die Diebe gingen anschließend in den Supermarkt, wo sie von Überwachungskameras gefilmt worden sind.

Das Amtsgericht Essen hat nun die Veröffentlichung der Bilder angeordnet. Wer Hinweise zu den abgebildeten Jugendlichen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Gelsenkirchen unter den Rufnummern 0209 365 8213 (Kriminalkommissariat 22) oder 0209 365-8240 (Kriminalwache) zu melden.

Die Bilder sind auch hier zu sehen: https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/gelsenkirchen-fahrraddiebstahl-0

