Gelsenkirchen: Polizei sucht Zeugen von Erler Brandstiftung

Mehrere Mülltonnen und auch eine Hausfassade sind bei einer Brandstiftung am frühen Mittwochmorgen, 6. Mai, in einem Hausdurchgang an der Cranger Straße unweit der Breite Straße in Erle beschädigt worden.

Gegen 1.45 Uhr wurden die brennenden Mülltonnen von einer Anwohnerin entdeckt. Die alarmierte Feuerwehr löschte die Flammen ab. Die Höhe der Sachschäden ist noch unbekannt.

Hinweise möglicher Zeugen des Vorfalls und zu Tatverdächtigen nimmt die Polizei Gelsenkirchen unter den Telefonnummern 0209 365-7112 oder 8240 entgegen.