Gelsenkirchen: Polizisten nehmen 23-Jährigen in Buer fest

Gelsenkirchen-Buer. Ein per Haftbefehl gesuchter 23-Jähriger konnte in der Nacht zu Mittwoch von der Polizei Gelsenkirchen in Buer festgenommen werden.

Die Polizei Gelsenkirchen hat am frühen Mittwochmorgen, 29. Januar, um 3.15 Uhr einen 23-jährigen Mann an der De-la-Chevallerie-Straße in Buer festgenommen. Gegen den Gelsenkirchener lag ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Essen wegen Betruges vor. Er muss nun eine Freiheitsstrafe von sechs Tagen in der Justizvollzugsanstalt verbüßen.

Bei seiner Durchsuchung fanden die Polizeibeamten zudem Betäubungsmittel, weshalb sie gegen den Mann eine weitere Strafanzeige fertigten.