Gelsenkirchen: Radfahrer verletzt Halterin und Hund

Die Gelsenkirchener Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall in Beckhausen machen können.

Gelsenkirchen-Beckhausen Eine Frau und ihr Hund wurden bei einem Zusammenstoß mit einem Radler in Gelsenkirchen-Beckhausen verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Leicht verletzt wurden bei einem Verkehrsunfall in Beckhausen am Montag eine 45-jährige Frau aus Gelsenkirchen und ihr Hund.

Die Frau war mit ihrem Hund gegen 7.20 Uhr auf dem Gehweg der Braukämperstraße in Richtung Horster Straße unterwegs. Ein Radfahrer fuhr mit hoher Geschwindigkeit sehr nah an ihr vorbei, so dass die Frau erschrak, sich ruckartig umdrehte und die Leine ihres Hundes fallen ließ.

Die Gelsenkirchenerin ließ sich von einem Arzt behandeln

Der Radfahrer setzte seine Fahrt in Richtung Weidenstraße fort, obwohl ihm die 45-Jährige hinterher rief. Der Hund der Gelsenkirchenerin folgte dem Radler zunächst. Als er später zu seiner Besitzerin zurückkehrte, stellte sie fest, dass das Tier eine frische Verletzung am Hinterlauf aufwies. Die verletzte Gelsenkirchenerin suchte zur ambulanten Behandlung einen Arzt auf.

Der Radfahrer war circa 1,90 Meter bis 1,95 Meter groß, kräftig gebaut, dunkel gekleidet und trug einen schwarzen Fahrradhelm. Er wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden, um den Sachverhalt zu klären.

Hier können sich Zeugen melden

Sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt oder zum Fahrradfahrer nimmt die Polizei unter 0209 365-6223 oder 0209 365-2160 entgegen.

