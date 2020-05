Gelsenkirchen: Renitenter Dieb erbeutet Lotto-Tageseinnahmen

Die Tageseinnahmen eines Lottogeschäfts an der Cranger Straße in Gelsenkirchen erbeutete ein renitenter Dieb am Dienstag, 19. Mai. Der Unbekannte stieß die Laden-Inhaberin zur Seite, als sie versuchte, ihn festzuhalten.

Ein renitenter Dieb hat am Dienstag, 19. Mai, in einem Lotto-Geschäft an der Cranger Straße in Erle die Tageseinnahmen erbeutet.

Gegen 17.45 Uhr betrat der Unbekannte das Geschäft und griff in einem unbeobachteten Moment in die Ladenkasse. Anschließend wollte er mit seiner Beute den Tatort verlassen. Die Geschäftsinhaberin sprach den Mann an und hielt ihn fest.

Daraufhin stieß der Ertappte sein Gegenüber zur Seite und trat die Flucht über die Friedenstraße, Bruktererstraße und dann weiter in unbekannte Richtung an. Ein aufmerksamer Zeuge verfolgte den Räuber noch eine Zeitlang, verlor ihn

aber schließlich aus den Augen.

Der Gesuchte ist zirka 1,80 Meter groß, hat eine kräftige Statur, trug einen blauen Mundschutz und einen bordeaux-roten Pullover. Hinweise nimmt die Polizei Gelsenkirchen unter den Rufnummern 0209 365-8112 oder 0209 365-8240 entgegen.

