Gelsenkirchen: REWE Freidank ist frisch zurück am Markt

Gelsenkirchen-Rotthausen Nach drei Wochen Umbaupause hat der REWE Freidank-Markt in Gelsenkirchen wieder geöffnet. Das Filial-Konzept: Frische, Vielfalt und Regionalität.

Gelsenkirchen-Rotthausen. Neun Lebensmittel-Märkte betreibt die REWE Freidank GmbH in Dortmund, Essen und Gelsenkirchen. Der in Rotthausen an der Steeler Straße 89 gehört mit 1700 Quadratmeter Fläche zu den großen und seit Montag auch zu den "frischesten" Filialen: Nach einer Runderneuerung wurde Wiedereröffnung gefeiert.

Markt in Gelsenkirchen vor 13 Jahren gebaut

Seit 13 Jahren wird der Standort von REWE Freidank betrieben. Den Markt hat das Unternehmen damals neu gebaut. Nun also die Runderneuerung mitsamt drei Wochen Umbaupause: "Wir müssen attraktiv und auf dem Stand der Technik bleiben", erklärt Freidank-Geschäftsführer Jan Gebel die umfassende und aus seiner Sicht fällige Investition.

Frischer, einladender, offener und heller wurde der Markt nun gestaltet. In der Warenanordnung wurden neue Akzente gesetzt. Fertige Salate und frische Snacks werden direkt im Markt zubereitet und an der Salatbar in der Frischeabteilung angeboten. Rund 500 verschiedene Bioartikel gehören ebenso zur Auswahl wie Produkte aus der Region: So können Kunden beispielsweise frische Eier vom Vriesen-Hof aus Bocholt, Kartoffeln aus Essen vom Hof von der Stein und saisonales Obst und Gemüse wie Erdbeeren und Spargel vom Hof Umberg aus Bottrop-Kirchhellen im REWE-Markt einkaufen.

Frisches Sushi wird von Hand zubereitet

Insgesamt umfasst das Markt-Sortiment über 25.000 Artikel - Markenprodukte, aber ebenso die üblichen REWE-Eigenmarken. Integriert ist ein 300 Quadratmeter großer Getränkemarkt. Der Grill im Markt bietet warme Spezialitäten an. Frisches Sushi wird von Hand zubereitet und an der Sushi-Bar angeboten. Im Vorkassenbereich bietet Malzers Backstube Backwaren, Kaffee und Sitzgelegenheiten. Der Erler Großbäcker hat seine Filiale erst vor gut einem Jahr neu eingerichtet. Sie wurde nicht umgebaut.

Vielfalt, Regionalität und Nachhaltigkeit, so Geschäftsführer Jan Gebel, waren auch bei den Renovierungsarbeiten ein wichtiger Faktor. So wurde beim Umbau auch "an die Zukunft gedacht, um Licht, Energie und Wasser zu sparen". Die Verkaufsfläche wird je nach Tageszeit mit natürlichem Licht beleuchtet. Energiesparende LEDs erhellen den Markt, die Komplettverglasung der Kühltechnik spart Energie. Eine Solaranlage und zertifizierter Grünstrom aus Wasserkraft, Wind und Biomasse stellen die Energieversorgung sicher.

Filialleiter Salomon ist 27 Jahre jung

Von 7 bis 22 Uhr ist der Markt geöffnet. "Der Ansturm am Montag war riesig", sagt Marktleiter Kevin Salomon. "Zwischenzeitlich mussten wir kurzfristig sogar die Eingangstüren schließen." An seiner Person wird deutlich, dass der Handelsriese nicht nur in seiner Werbung auf Nachwuchskräfte setzt: Salomon ist 27 Jahre jung, seit fünf Jahren hat er ausgelernt, hat nun erstmals eine Filialleitung übernommen und führt ein 70-köpfiges Team. Er ist sicher: „Die Kunden werden vom neuen Einkaufsgefühl begeistert sein.“

