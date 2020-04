Gelsenkirchen: Ruhrkind-Gast initiiert Hilfe für Obdachlose

Gelsenkirchen-Bismarck. Stammkundin und Gastronomie in Gelsenkirchen-Bismarck spenden 75 Burger für den Verein "Warm durch die Nacht". Helfer verteilen sie am Bahnhof

Der Verein "Gelsenkirchen packt an! - Warm durch die Nacht e.V." unterstützt seit mehreren Jahren ehrenamtlich Obdachlose und Bedürftige in Gelsenkirchen und sammelt Spenden und Gelder, um zu helfen, da wo Hilfe nötig ist. Das Restaurant Ruhrkind besteht seit mehr als anderthalb Jahren an der Marina in Bismarck.

"Als Restaurant haben wir aufgrund der Coronakrise gerade sehr zu kämpfen, aber besonders in schwierigen Zeiten muss man in der Stadt zusammenhalten und sich gegenseitig unterstützen", sagt Daniel Rönisch, Restaurant-Manager im Ruhrkind, froh um die Spenden-Aktion, die ein regelmäßiger Gast initiiert hat. Gemeinsam mit dem Restaurant spendete sie 75 Burger über den Verein "Gelsenkirchen packt an! Warm durch die Nacht“ an bedürftige und hungrige Menschen.

Spende wurde "mit einem Lächeln und einem großen Dankeschön" angenommen

Eigentlich wollte die Frau die komplette Rechnung der Burger zahlen, die Betreiber des Ruhrkinds fanden die Idee aber so gut, dass sie die Hälfte der Kosten übernahmen. Die Gastronomie lieferte die frisch zubereiteten Burger und verteilte diese gemeinsam mit freiwilligen Helfern des Vereins am Bahnhofsvorplatz.

„Da wir derzeit als Lieferservice oder zum Abholen geöffnet haben, war die Aktion direkt umsetzbar“, so Rönisch. Die Spende sei schließlich „mit einem Lächeln und einem großen Dankeschön“ entgegengenommen worden.

Wer den Verein unterstützen möchte, erhält Informationen über www.gepa-wddn.ruhr, der Online-Shop von Ruhrkind ist erreichbar unter: www.ruhrkind.vipur.de