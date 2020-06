Gelsenkirchen: Saturn will Elektronik-Markt in Buer aufgeben

Die Tage des Saturn-Markts in Buer sind offenbar gezählt: Das Unternehmen hat den Mietvertrag gekündigt. Dies bestätigte auf Anfrage eine Sprecherin der Essener Thelen-Gruppe, Eigentümerin der Immobilie an der Marientorpassage. Damit verlöre der buersche Einzelhandel nach SinnLeffers den letzten großen Kundenmagneten.

Während Media-Markt-Saturn mit Sitz in Ingolstadt keine Auskunft geben wollte, hatte der Eigentümer bereits begonnen, das knapp 5000 Quadratmeter große Ladenlokal über ein Immobilienportal online als "repräsentative Einzelhandelsfläche über 2 Ebenen" zu vermarkten.

Gelsenkirchener Standort für Vermieter "unfassbar wichtig"

Zu welchem Termin der Elektronik-Fachmarkt Buer verlässt, steht augenscheinlich noch nicht fest. Es gebe verschiedene Szenarien, heißt es. Die Thelen-Gruppe befinde sich in Verhandlungen mit Saturn und gehe von "eher Ende 2021" aus, so eine Sprecherin. Theoretisch sei ein Verbleib an der Marienstraße noch möglich.

Dem Immobilien-Eigentümer sei "sehr daran gelegen", den Ankermieter zu behalten und den "unfassbar wichtigen Standort" zu sichern, auch aus Verantwortung gegenüber den anderen Mietern. Daher sei man durchaus gesprächsbereit.

Saturn-Muttergesellschaft will Verkaufsflächen reduzieren

Die Hintergründe für die Beendigung des Mietverhältnisses sind unklar. Ob die (coronabedingten) Umsatzrückgänge von MediaMarktSaturn im allgemeinen ausschlaggebend für die Kündigung waren, Einbußen am Standort Buer oder der Zustand der Immobilie (seit der Ansiedlung Ende 2000 hatte es mehrfach Wasserschäden gegeben): Dazu wollten sich weder Mieter noch Vermieter äußern.

Eine Saturn-Sprecherin teilte lediglich mit, dass das "Portfolio von europaweit über 1000 Märkten kontinuierlich" überprüft werde. Wie berichtet, bemüht sich die Düsseldorfer Muttergesellschaft Ceconomy derzeit, die Verkaufsflächen aller Filialen auf etwa 1800 Quadratmeter zu reduzieren. Der Standort Buer zählt in Erd- und Untergeschoss insgesamt 3550 Quadratmeter.

Dem Immobilienportal ist zu entnehmen, dass eine "Teilanmietung im Basement - auch als Shop-in-Shop" möglich sei. Bereits jetzt stehen drei Einheiten des Komplexes leer: zwei kleinere im Erdgeschoss und ein großes in der kompletten ersten Etage. Nach WAZ-Informationen arbeiten inklusive Fremdkräften etwa 40 Mitarbeiter an der Marienstraße.