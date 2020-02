Gelsenkirchen: Schalke-Nord gründet eigenen Präventionsrat

Schalke-Nord. Bewohner in Schalke-Nord klagen über Müll, Schmutz und Raser. Zur Problem-Bekämpfung wurde ein Präventionsrat gegründet. Wie es jetzt weitergeht.

Größer könnte der Kontrast nicht sein. Vor dem Eingang der Glückauf-Kampfbahn feiern Bürger und Fans das neu gestaltete Portal. Nebenan in einem Raum der Kultkneipe Bosch listen Bürger auf, was ihnen im Stadtteil Schalke-Nord missfällt.

Der Saal ist hoffnungslos überfüllt, das Interesse offensichtlich riesengroß, gemeinsam nach Lösungen für eine Zukunft des Stadtteils zu suchen. Ein Präventionsrat, in dem neben Bürgern auch Polizei und Ordnungsbehörde vertreten sein werden, soll gegründet werden.

Sauberkeit, Wohnen, Verkehr und Zusammenleben sind die Themen

Die Verwaltung ist gut gerüstet. Hans-Joachim Olbering, Leiter des städtischen Referats Sicherheit und Ordnung, behält den Überblick, führt durch den Abend. Abteilungsleiter Thomas Richter erklärt den Bürgern, wie die Kommunikation zwischen Bürgervertretern und Verwaltung funktionieren kann, was sich die Stadt von einer Beteiligung der Bewohner am Entwicklungsprozess im Stadtteil verspricht. Die Verwaltung sieht die Bewohner vor Ort als ideale Beobachter, um Missstände aufzuzeigen und Vorschläge zur Verbesserung der Lebenssituation für die Menschen im Stadtteil zu machen.

Sauberkeit, Wohnen, Verkehr und Zusammenleben sind die Themen, die Bewohner wie auch Stadtverwaltung am meisten beschäftigen. Ute Ehlebracht, die seit 18 Jahren in Schalke-Nord lebt, nennt die Schwachstellen, die Menschen im Stadtteil beunruhigen. Sie skizziert den Verfall des Stadtteils durch Schließungen von Geschäften, zunehmendem Lärm und Vermüllung. Viele Menschen, so meint sie, hätten Angst, die Straße zu überqueren. Ute Ehlebracht, die später zur Vorsitzenden des Präventionsrates gewählt wird, fordert Bewohner wie städtische Planer auf, mitzuhelfen, den Stadtteil wieder lebenswert erscheinen zu lassen.

Der Runde Tisch Schalke-Nord, der bereits getagt hat, soll demnächst in enger Kooperation mit dem Präventionsrat Themen vorschlagen, die der Verwaltung als Anhaltspunkte für Verbesserungen dienen sollen.

Die Mängelliste in Schalke-Nord ist lang

Die Mängelliste ist lang: Vermüllte Gehwege, angehäufter Sperrmüll, verschmutzte Hinterhöfe, heruntergekommene Häuser. Bewohner klagen über überfüllte Container und gefährliche Verkehrsecken. „Wir müssen den Stadtteil auch mit Kinderaugen sehen“, fordert eine Anwohnerin. Es gebe keinen Sportplatz und nur wenige Spielplätze, von denen einige auch als Hundetoiletten missbraucht würden.

Einen Überweg fordern Bewohner an der Freiligrathstraße zur Nordseite der Alfred-Zingler-Straße. An der Fußgängerampel Berliner Brücke vergehe eine Ewigkeit, bis das Rotlicht auf Grün schalte. Auch rasende Lastwagen, vornehmlich mit osteuropäischen Kennzeichen, sind den Bewohnern ein Dorn im Auge. Die Fahrer würden regelmäßig auch Durchfahrverbote missachten. Für die Kapellenstraße, auf der häufig viele Kinder unterwegs sind, wünschen sich die Bürger einen Autoverkehr mit Schritttempo.

Gelsenkirchen Kommende Termine Im Frühjahr wird der Präventionsrat zur ersten Sitzung in die St. Anna-Kirche einladen. Dann soll auch die Verwaltung mitteilen, welche Themenvorschläge der Bürger sie bereits aufgegriffen hat. Eingeladen sind Bürger auch zur Veranstaltung „Tacheles“ am Donnerstag, 5. März, um 18.30 in St. Anna. Das Nachbarschaftsfest „Meilenstein“ findet am 14. Juni von 12 bis 18 Uhr in der Glückauf-Kampfbahn statt.

Mit einem integrierten Entwicklungskonzept soll sich der Stadtteil verändern, um anschließend als zukünftiges Stadterneuerungsgebiet Fördergelder beantragen zu können. Bis dahin ist es ein weiter Weg. Die Verwaltungsvertreter nahmen viele Anregungen mit ins Rathaus. Thomas Richter wertet die starke Präsenz der Bürger als eindeutiges Zeichen, aktiv an einer Verbesserung des Stadtteilbildes beteiligt zu werden. Ziel der Stadt sei es, viele Vorschläge aufzugreifen und Lösungen zu finden, die Bürger zufriedenstellen und das Zusammenleben verbessern.